Ponad 15 mln szczepień. Od poniedziałku rejestracja dla osób w wieku 16 i 17 lat

Z rządowych danych wynika, że w Polsce podano już 15 144 771 dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 4 241 956 osób. Dotychczas zgłoszono 8209 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

W piątek resort zdrowia poinformował, że od poniedziałku rozpocznie się rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 od niedzieli będzie dostępny na stronie gov.pl.

Kampania "Ostatnia prosta"

Premier Mateusz Morawiecki w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie zainaugurował kampanię "Ostatnia prosta", która ma zachęcić do szczepień przeciw COVID-19. Podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że "Ostatnia prosta" to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna.

Zachęcając do szczepień, szef rządu mówił, że mogą one dopomóc w tym, by epidemia szybciej się skończyła. "Żeby już to lato było normalne, a jesień żeby również była powrotem do normalności; żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. Jest to w zasięgu naszej ręki" - przekonywał.

- Szczepimy się, to nasza ostatnia prosta. Liczę na to, że w ciągu najbliższych kilku, najpóźniej kilkunastu tygodni osiągniemy odporność zbiorową. Taką odporność, o której lekarze mówią, że wystarczy do ostatecznego pokonania epidemii - powiedział premier.

Kiedy odporność zbiorowa?

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był w TVP Info w piątek o to, kiedy w Polsce osiągnięta zostanie odporność zbiorowa na COVID-19 i czy wrzesień jest realnym terminem.

- To jest z mojego punktu widzenia termin, który będzie terminem takim najpóźniejszym. To jest w pewnym sensie czarny scenariusz. Zakładam, że w wakacje już te 70-80 proc. osób będzie uodpornionych, bo ta odporność, proszę pamiętać, może być uzyskana w dwójnasób: jednym jest oczywiście szczepienie, a drugim przechorowanie covidu - przypomniał szef resortu zdrowia.

ZOBACZ: Szczepienia nastolatków. Od poniedziałku rusza rejestracja

- W Polsce ta liczba osób, która przechorowały jest znacznie większa niż te 2,8 mln, ponad które w tej chwili funkcjonują w statystykach, bo to są te osoby, które się zgłosiły, wykonały test w publicznych systemie - podkreślił.

Niedzielski poinformował, że jednocześnie prowadzone są badania seroprewalencji, czyli tego, w jakim procencie populacji obecne są przeciwciała na COVID-19.

📣ℹ️ Od poniedziałku rusza rejestracja 16 i 17-latków na szczepienia. 💉

Szczegóły ⤵️⤵️⤵️https://t.co/AZTFQrJXJO — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 14, 2021

Na rynku unijnym dopuszczono do tej pory do szczepień przeciw COVID-19 cztery preparaty. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

Zarejestrować się na szczepienia można przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.

