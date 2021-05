Wsparcie rodzin w Nowym Ładzie. "Dla nas rodzina jest fundamentem"

W czasie międzynarodowej konferencja V4+ COALITION PRO FAMILIA szef polskiego rządu powiedział, że "rodzina jest absolutnie podstawową komórką społeczną".

- To w niej wykuwają się pierwsze wyobrażenia, pragnienia. To tam rodzi poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, miłości i tam rodzi się po prostu człowiek - zaznaczył premier. Jak dodał "Polska chce wzmocnić jeszcze bardziej rolę rodziny w życiu społecznym".

- Międzynarodowy Dzień Rodziny niech będzie takim symbolem i sygnałem posłanym całemu światu, że dla nas rodzina jest fundamentem, jest bardzo ważna - wskazał szef rządu.

Dodał, że "dla nas rodzina jest fundamentem, jest bardzo ważna. Polacy mogą to o sobie powiedzieć teraz, ale mogli też wcześniej, że rodzina jest bardzo ważna".

Program dla rodzin

- Wcześniej rodzina była traktowana nieco po macoszemu - zwrócił uwagę premier. Dodając, że zmiana nazwy ministerstwa pracy na Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, nie była przypadkowa.

Szef rządu zapewnił, że program dla rodzin będzie kontynuowany i jego założenia znajdą się w zaprezentowanym w "najbliższych dniach" Nowym Ładzie. "Zostaną zabezpieczone na to środki".

Premier dodał, że wartości rodziny rząd polski chce promować na forum Unii Europejskiej. Poprosił także, by w promocję rodziny zaangażowały się samorządy.

Przyznał, że bardzo ważne są piękne chęci i szlachetne idee oraz wola polityczna, ale "bez zdolności do finansowej przebudowy architektury państwa byłyby, jak niedokończony dom, czy dom o paru piętrach, ale bez wykończenia, bez możliwości zamieszkania".

Morawiecki powiedział, że prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program, który mógł zadziać się dzięki przebudowie, albo mówiąc wprost - naprawie systemu finansów publicznych". - Ten system był dziurawy jak durszlak - ocenił premier.

Zaznaczył, że "przed 2015 rokiem nie było pieniędzy, ponieważ nikt nie zadał sobie trudu, żeby doprowadzić do jego usprawnienia, uszczelnienia".

Podkreślił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawy przystąpił do tych prac i pozyskał dodatkowe źródła finansowania w skutecznej walce z różnego rodzaju patologiami rynków, patologiami systemu finansów publicznych". - Dzięki temu rozpoczęliśmy nasz program, którego kontynuacje przedstawimy za parę dni w ramach prezentowania Polskiego Ładu - podkreślił.

"Polska szczyci się promocja rodzin"

- Kładziemy ogromny nacisk i będziemy dalej dbali o to, aby podstawowe cele, potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone. Zabezpieczone w budżecie, ale także w regulacjach, w polityce państwa polskiego, w polityce UE. Chcemy promować rodzinę w ramach UE, to jest dla nas jeden z podstawowych celów polityki społecznej na forum UE - zapewnił.

Morawiecki mówił ponadto, że Polska szczyci się polityką promocji rodzin. - Rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w spokoju, bezpieczeństwie, miłości; mogą być kształcone, mogą rozwijać się, kształtować swoje talenty - powiedział.

Premier zachęcał też samorządy do promowania rodzin. W tym kontekście wskazał na ulgi dla rodzin na komunikację publiczną, na wejścia do różnego rodzaju instytucji, oceniając, że to bardzo ważna rzecz. - Chcemy wspierać te programy - przyznał Morawiecki.

- Niech samorządy ręka w rękę z państwem, ręka w rękę z organizacjami pozarządowymi wypełniają tę niezwykle ważną funkcję jaką jest promocja życia w rodzinie - dodał.

W konferencji biorą także udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed i Barbar Socha, a także ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz innych państw europejskich zajmujący się sprawami rodzin.

