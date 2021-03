Węgry. Postępowanie za reklamę o homoseksualnych rodzinach. "Naruszono prawo do ochrony dzieci"

Rada uznała, że reklama jest odpowiednia tylko dla osób powyżej 16. roku życia i powinna była zostać wyemitowana po godz. 21.

Film, który trwa nieco ponad 5 minut, pokazuje pary homoseksualne, nauczycieli i socjologów mówiących m.in. o tolerancji i o tym, że podstawą rodziny jest miłość, a dzieci z takich rodzin powinny być traktowane tak samo jak wszystkie inne.

🇭🇺Hungary's media authority has launched legal proceedings against @RTL_Klub for broadcasting an 🌈 #LGBTQI friendly ad. The ad first aired in December & features #LGBTQI couples reacting to homophobic online comments.@VMakszimov & @Telexhu report: https://t.co/ivW2O3Y1Ng