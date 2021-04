Zależy nam na tym, aby w każdym województwie było co najmniej jedno hospicjum perinatalne - powiedziała w sobotę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Troska o osoby najsłabsze jest naszym priorytetem - zapewniła.

Maląg pytana na antenie TVP Info, jakie nowe rozwiązania są przygotowywane przez rząd dla rodzin, które spodziewają się ciężko chorego dziecka powiedziała: "przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że właśnie to rząd PiS po raz pierwszy kompleksowo wprowadził ustawę »Za życiem«, czyli ustawę wspierającą rodziców, rodziny, które dowiadują się, że może urodzić się dziecko z ciężkimi wadami".

"Przede wszystkim w tych nowych rozwiązaniach, nad którymi pracuje zespół pana ministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych, chodzi o to, aby otoczyć kobietę, rodziców tym wsparciem na samym początku i przez cały okres przebywania w ciąży" - przekazała Maląg.

Hospicjum w każdym województwie

"Zależy nam także na tym, aby powstały zespoły takie, które przede wszystkim w różnych obszarach będą wspierały kobiety od samego początku - od uzyskania tej trudnej informacji poprzez cały przebieg ciąży, aż do urodzenia dziecka" - dodała.

Wskazała, że rządowi zależy także na tym, aby "w każdym woj. było co najmniej jedno hospicjum perinatalne". - Nad tymi rozwiązaniami zespół pracuje, to jest zespół międzyresortowy, zarówno Ministerstwo Zdrowia, jako ministerstwo wiodące, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości. To są działania, które przede wszystkim muszą wesprzeć tych, którzy tego potrzebują. Troska o osoby najsłabsze jest naszym priorytetem - zapewniła minister rodziny i polityki społecznej.

