Barbara Nowacka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19:19

List otwarty parlamentarzystów PO to nie krytyka mojego przywództwa, ale głos w dyskusji o roli i zadaniach partii - ocenił w sobotę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dodał, że jest "absolutnie pewny lojalności" Rafała Trzaskowskiego. List, do którego dotarła w piątek PAP, adresowany jest do "parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej". Podpisanych jest pod nim 51 parlamentarzystów związanych z PO, w tym m.in. były lider partii Grzegorz Schetyna oraz obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki.

"Aby to uczynić musimy najpierw przywrócić pozycję polityczną, jaką jeszcze niedawno miała Platforma Obywatelska. Mechanizmy władzy w Platformie Obywatelskiej były skrojone dla innej rzeczywistości. Dziś potrzebujemy wypracowania nowego modelu odpowiedzialności. Nowoczesnego i spójnego z duchem czasu, opartego na szerokiej partycypacji. Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów. Odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo, zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, reagowania na bieżące kryzysy, a jednocześnie potrafiąca stworzyć długofalowy polityczny plan prowadzący do wyborczego zwycięstwa całej opozycji" - czytamy w liście parlamentarzystów.