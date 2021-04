- Tacy, co widzieli światełko w tunelu w tym Sejmie, zderzyli się z pociągiem - mówiła w poniedziałkowej "Debacie Dnia" posłanka KO Izabela Leszczyna. Odniosła się w ten sposób do planowanego spotkania premiera i polityków Lewicy ws. propozycji tej partii do Krajowego Planu Odbudowy. - Jeśli chcą rozmawiać z rządem to znaczy, że zależy im na dobru Polski - odpowiedział Daniel Milewski z PiS.