Szczepienia nastolatków. Zapowiedź premiera

Premier po raz kolejny podkreślił, że dostępność do szczepionek powinna być jak najszersza.

- Na ten temat dyskutowaliśmy na posiedzeniu Rady Europejskiej w Porto w Portugalii. I tak, owszem, ja byłem jedną z osób, które bardzo głośno wołały o uwolnienie patentów, udostępnienie szczepionek, wykorzystanie linii produkcyjnych we wszystkich możliwych obszarach, tak żeby szczepić można było jak najszerzej – powiedział Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że zdaniem ekspertów konieczne jest jak najszybsze zaszczepienie jak największej części populacji.

- Dlatego w ślad za badaniami z firmy Pfizer, które przyszły i potwierdzają możliwość szczepienia 16- i 17-latków, chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa – poinformował szef rządu.

"Szczepienia muszą być jak najszybsze"

- Owszem krzywa wzrostu osób zaszczepionych rośnie szybko i to jest dobra wiadomość; krzywa zakażeń, tygodniowe średnie raczej spadają i to też jest dobra wiadomość, ale widać jeszcze wyraźnie, jak groźne są te mutacje wirusa, jak groźny jest cały przebieg pandemii - powiedział Morawiecki.

- Myśląc z duszą na ramieniu o jesieni chcę bardzo gorąco zaapelować: aby uniknąć czwartej fali szczepienia muszą być jak najszybsze - dodał.

Morawiecki zapewnił, że robi wszystko, aby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane, dostawy szczepionek.

- Ale wtedy potrzebna będzie wola naszych obywateli, wola państwa, aby się w jak najszerszym zakresie, jak najszybciej szczepić - mówił zwracając uwagę, że system szczepień działa i jest bezproblemowy.

- Gorąco zachęcam wszystkich, którzy są upoważnieni do tego, ażeby się zaszczepić zgodnie z harmonogramem, do zapisywania się na szczepienia. To jest jedyne, główne, prawdziwe remedium powrotu, ostrożnego powrotu do normalności - stwierdził Morawiecki

