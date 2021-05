Obowiązkowa kwarantanna dla Polaków w Holandii

Premier Holandii Mark Rutte poinformował we wtorek o dalszym łagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Od 19 maja otwarte zostaną siłownie, ogrody zoologiczne oraz wydłużony będzie czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych.

Jednocześnie od 15 maja osoby, które przylecą lub przyjadą do Niderlandów z krajów o podwyższonym ryzyku zachorowań na Covid-19, będą zobowiązane do odbycia kwarantanny.

- Wszyscy podróżni z wyznaczonych obszarów wysokiego ryzyka, niezależnie od środka transportu, muszą zostać poddani 10-dniowej kwarantannie i będzie ona obowiązkowa - oświadczył minister zdrowia Hugo de Jonge.

Ponad 400 euro grzywny

Odosobnienie będzie mogło być skrócone do pięciu dni, jeżeli uzyska się po tym czasie negatywny wynik testu.

Dotychczas ten środek był jedynie rekomendowany i brakowało przepisów, które wprowadzałyby sankcję za jego złamanie. To się jednak zmieniło i od soboty za złamanie obowiązku odosobnienia będzie groziła grzywna w wysokości 435 euro.

Wprawdzie obowiązek kwarantanny będzie miał zastosowanie tylko do obszarów wysokiego ryzyka, będzie również dotyczył Polski. W zestawieniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) Polska jest traktowana jako kraj o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem. Tak więc przybywający z Polski, niezależnie od formy transportu, będą zobowiązani nie tylko do okazania dwóch testów na obecność wirusa (PCR i tzw. szybki test), ale także do odbycia kwarantanny.