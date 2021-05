Organizatorem protestu jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Główne postulaty strajku to zwiększenie płac oraz podjęcie przez rząd działań prowadzących do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Kobiety zwracają uwagę, że personel starzeje się, a nowych chętnych do pracy brakuje.

Pielęgniarki zwracają uwagę, że od początku pandemii są na pierwszej linii walki z wirusem. Obecnie średnia ich wieku wynosi 52 lata, a za kilka lat ma wynieść nawet 60 lat.

- Nasze koleżanki są w punktach szczepień i przy pacjentach. My tutaj reprezentujemy nasze środowisko i solidaryzujemy się z nimi - mówi jedna z uczestniczek protestu.

- Pan minister w tak ważnej chwili mówił o likwidacji departamentu pielęgniarstwa, o konsolidacji centrów kształcenia, a o ważnych rzeczach nie mówił i dlatego postanowiłyśmy przyjechać. Nas interesują warunki pracy i wynagrodzenie za tą pracę - dodaje kolejna z protestujących.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Życzenia pielęgniarkom złożył w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Proszę przyjąć wyrazy uznania dla Państwa pracy, zaangażowania i zawodowego profesjonalizmu w sprawowaniu opieki nad pacjentami" - napisał minister zdrowia.

💬 Życzenia ministra @a_niedzielski z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej. 👩‍⚕️👨‍⚕️ pic.twitter.com/wzBJD6bxh7 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 12, 2021

