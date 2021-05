Otwarcie Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat

- Rodzice małych pacjentów chorych na choroby rzadkie mówią wprost - to bardzo ważne miejsce i niezwykle potrzebne - podkreśliła reporterka Polsat News Monika Miller.

- Zanim dojdzie do rozpoznania choroby, zanim zostanie przeprowadzona diagnostyka, może minąć bardzo dużo czasu - to lata. Tutaj będzie można zrobić wszystko w jednym miejscu - zaznaczyła dziennikarka. Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat to miejsce, które dzisiaj zostanie uroczyście zainaugurowane z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

W Polsce chorobami rzadkimi dotkniętych jest ok. 3 mln osób, z czego 70 proc. to dzieci.

Problem wśród dzieci

- Miarą dojrzałości społeczeństwa jest skala opieki nad najsłabszymi - mówił prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

- Dzieci chore na choroby rzadkie to jest ta grupa dzieci, która bardzo cierpi - powiedział ekspert. - Z definicji wynika, że choroby rzadkie to są na ogół choroby przewlekłe - tłumaczył.

Jak dodał, "(wspomniane schorzenia-red.) wiążą się z niepełnosprawnością. To choroby, które mogą prowadzić do przedwczesnego zgonu, jeżeli nie ma diagnostyki lub leczenia".

"Choroby niesłychanie złożone"

- Trudno zdiagnozować choroby rzadkie - wyjaśnił prof. Paweł Januszewicz. Rozpoznanych do tej pory jest między 7 a 8 tys.

- W tej chwili podręczniki samych chorób rzadkich to są wielkie grube tomy. Widać wyraźnie z opisu biologicznego tych problemów medycznych, że są to choroby niesłychanie złożone - podkreślił.

Jak dodał specjalista, "w większości przypadków są to choroby wiążące się z jakimiś zmianami w genach, ale te choroby również podlegają wpływom środowiska".

Należy pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza, a także to, co nas otacza i to, co jemy, jest związane czasami w jakiś sposób właśnie z ujawnieniem się chorób rzadkich - ocenił prof. Januszewicz.

Diagnostyka może przyśpieszyć

Zdaniem Krystyny Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat, w sytuacjach, gdy na rzadkie schorzenie cierpi dziecko, "chora jest cała rodzina, a nie tylko ono".





W najbliższych latach diagnostyka może przyspieszyć. Rząd na początku marca przedstawił Plan dla Chorób Rzadkich. 7 marca zakończyły się prekonsultacje tego projektu; zgłoszono do niego 15 uwag, dotyczących przede wszystkim leków.

W ramach rządowego planu mają powstać centra eksperckie dla pacjentów z chorobami rzadkimi, a także rejestr takich przypadłości. Lepsze mają być również dostęp do diagnostyki oraz nowoczesnych terapii.

ms/prz/Polsat News