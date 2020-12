Fundacja Polsat i Amazon przekazały 220 tys. zł na budowę Domu Opieki Wyręczającej we Wrocławiu. Będzie to jedyny taki ośrodek we Wrocławiu, woj. dolnośląskim i w całej zachodniej części Polski, oferujący czasową opiekę wytchnieniową dla dzieci terminalnie, przewlekle oraz nieuleczalnie chorych. W ośrodku znajdą się pokoje dla dzieci, specjalistyczne gabinety lekarskie i sale do rehabilitacji.

Fundacja Polsat i Amazon zdecydowały się wspólnie pomóc w budowie ośrodka we Wrocławiu i przekazały 220 tys. zł na wsparcie Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, które buduje Dom Opieki Wyręczającej dla najmłodszych chorych. Obecnie przewlekle chore dzieci z Dolnego Śląska mogą korzystać z tego typu ośrodków w Rzeszowie, Łodzi czy w Gdańsku. Każde województwo w Polsce powinno mieć miejsce o charakterze domowym, aby otoczyć dziecko hospicyjne należytą opieką, a ich rodziny wsparciem - podkreśla prezes fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci Beata Hernik-Janiszewska. Opieka w powstającym ośrodku będzie dla zakwalifikowanych pacjentów bezpłatna.

Czasowa opieka nad chorym dzieckiem

Budowany ośrodek będzie miejscem szczególnie potrzebnym. Zapewni tymczasową opiekę niepełnosprawnemu dziecku na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, hospitalizację, z powodu potrzeby podreperowania kondycji psychicznej, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Dzięki Domowi Opieki Wyręczającej będzie można pełniej wspierać filozofię programu "za życiem" - poinformowała fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

- Mamy ponad 200 rodzin, które borykają się z terminalną chorobą dziecka. I ten dom budujemy właśnie dla nich - powiedziała "Wydarzeniom" Beata Hernik-Janiszewska, prezes zarządu fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. - Mama z pełnym zaufaniem będzie mogła oddać na określony czas dziecko, którym się zaopiekujemy - dodała.

ZOBACZ: Gwiazdy Polsatu wspierają Mikołajkowy Blok Reklamowy

- To uroczysty dzień - dla Amazona, dla Fundacji. By dom powstał, potrzeba pieniędzy - stąd czek na dwieście dwadzieścia tysięcy złotych - od Amazona i Fundacji Polsat - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat. - To oczywiście jest ogromna suma , ale to jest kropla w morzu. Dlatego apeluję do ludzi o ogromnym sercu - dodała Krystyna Aldrigge-Holc.

Podopieczni ośrodka podczas pobytu będą mieli zapewnioną stałą, wyspecjalizowaną opiekę pielęgniarską i lekarską, psychologiczną oraz rehabilitację. Ośrodek będzie oferował pobyty w pokojach 1- lub 2-osobowych z łazienkami oraz niezbędne zaplecze i infrastrukturę medyczną. Powierzchnia placówki ma wynosić ok. 1500 m2.

Ośrodek czasowej opieki wyręczającej będzie dysponował 18 łóżkami. W części rehabilitacyjnej będzie można prowadzić turnusy. W obiekcie znajdzie się także zaplecze edukacyjne z salą konferencyjną oraz ogród wypoczynkowy z ogrodem sensorycznym.

WIDEO - Fundacja Polsat i Amazon przekazały 220 tys. zł na budowę Domu Opieki Wyręczającej we Wrocławiu

Zapewnione poczucie bezpieczeństwa

"Nasze wieloletnie doświadczenia pozwalają nam na zauważenie problemów, które chcemy rozwiązywać. Jednym z nich jest sytuacja, kiedy rodzic - niestety często, jest to samotna matka - potrzebuje kilku dni, tygodni np. na: przywrócenie równowago psychicznej, czy przebycie operacji. Wówczas bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa, śmiertelnie chorego dziecka i rodzica, które będzie zapewnione przez ośrodek. Personel medyczny będzie uważny, doświadczony i znający potrzeby konkretnego dziecka, gdyż jednocześnie będzie odwiedzać podopiecznego w domu w ramach świadczonych już usług domowej opieki hospicyjnej" - podała fundacja.

ZOBACZ: 17. Mikołajkowy Blok Reklamowy. Oglądaj i pomagaj!

Aby zrealizować projekt budowy ośrodka miasto Wrocław sprzedało fundacji z dużym upustem dwupiętrowy budynek do kapitalnego remontu, zaś grunt, na którym obiekt stoi, wydzierżawiło. By zrealizować zadanie trzeba jednak w całości przebudować istniejący obiekt oraz dobudować do niego nową jednopiętrową część. Na realizację przedsięwzięcia trzeba około 8 mln zł.

Matką chrzestną budowy ośrodka została senator Alicja Chybicka, prof. medycyny i była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a ojcem chrzestnym - marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Dzisiaj odbyło się przekazanie uroczyste donacji dla @fundacjawroclaw na budowę Domu Opieki Wyręczajacej we #Wrocławiu. Zostałam Matką Chrzestną budowy. Od 2002 roku walczę o budowę takiego obiektu na terenie #DolnegoŚląska. #FundacjaPolsat #Amazon pic.twitter.com/cpRWDBgA1T — Alicja Chybicka (@AChybicka) December 3, 2020

Wspomagają trud całodobowej opieki

Fundacja działa od 2007 roku, odpowiadając na potrzeby rodzin, które zmagają się z trudem opieki całodobowej dziecka nieuleczalnie i przewlekle chorego. Kontynuuje działalność rozpoczętą 17 lat temu w ramach Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2002 r. udało się pomóc 20 rodzinom. "Obecnie na różnych poziomach wspieramy ponad 280 rodzin z całego Dolnego Śląska" - napisała fundacja, która poza hospicjum domowym prowadzi także hospicjum perinatalne - dla rodziców, którzy zdecydowali się na urodzenie chorego dziecka, otwartą grupę wsparcia dla rodzin w żałobie, specjalistyczną przychodnię dla nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci oraz centrum rehabilitacji społecznej.

ZOBACZ: Nowoczesna aparatura dla chorych dzieci. Fundacja Polsat przekazała sprzęt oddziałowi pediatrii



"Od maja 2018 roku realizujemy kompleksowy projekt "Per Aspera ad Astra" finansowany ze środków unijnych, który zakłada wspieranie opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska poprzez opiekę wytchnieniową dedykowaną rodzicom chorych dzieci w wymiarze 20 godzin w miesiącu" - podała wrocławska fundacja.

"Pomoc której udzielamy jest całkowicie bezpłatna. Utrzymujemy się z kontraktu z NFZ, który pokrywa około połowę naszych potrzeb. Pieniądze na pomoc pozyskujemy z 1 proc. podatku, który jest dla nas »być albo nie być« oraz z darowizn, zbiórek publicznych i akcji charytatywnych" - poinformowano.

Każdy może indywidualnie wspomóc Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i budowę ośrodka, dokonując przelewu na jej stronie internetowej.

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 3 grudnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl