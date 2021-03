- Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich zostanie w poniedziałek skierowany do prekonsultacji, by wypowiedziały się wszystkie środowiska. Zawiera on 40 zadań na lata 2021-2023 - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w Funduszu Medycznym "dysponujemy ponad 700 mln zł, które będzie można wykorzystać na innowacyjne terapie".