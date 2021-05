"W niektórych mediach próbuje się stresować uczniów". Czarnek o powrocie dzieci do szkół

Chcemy w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielami - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jednocześnie zaapelował o to, żeby nie stresować uczniów przed powrotem do szkół.

Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą się już uczyć stacjonarnie w szkołach i placówkach.

- Chcę odnieść się do pewnych informacji, które słyszymy w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu. Pragnę przypomnieć, że zaraz po wydaniu rozporządzenia dotyczącego powrotu dzieci do szkół, również tego hybrydowego, od 17 maja, zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół i do nauczycieli, aby w pierwszej kolejności skupić się na odbudowie wspólnoty, na odbudowie więzi pomiędzy uczniami, ale także między uczniami i nauczycielami, oczywiście z zachowaniem wszystkich innych funkcji szkoły - powiedział we wtorek szef MEiN Przemysław Czarnek.

"Chcemy odbudować wspólnotę"

Wyraził przekonanie, że nauczyciele właśnie temu poświęcą swoje działania po powrocie uczniów starszych roczników do szkoły. "Dlatego tym bardziej nie rozumiemy, dlaczego gdzieś w niektórych mediach liberalno-lewicowych próbuje się stresować uczniów przed powrotem do szkoły" - podkreślił.

- Chcemy, ażeby w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielami, dlatego o to apelujemy. Proszę nie stresować uczniów przed powrotem do szkół, bo nie ma sensu się stresować. Uczniowie naprawdę tego powrotu od dawna oczekiwali. Ten powrót rzeczywiście będzie wielką przyjemnością. O to również się troszczymy - przekonywał Czarnek.

Szef MEiN pytany o to, czy resort planuje zrewidować plany dotyczące przywracania nauki stacjonarnej, odpowiedział: "Nie, sytuacja pandemiczna zdaniem służb medycznych, sanitarnych i epidemiologicznych pozwala na stopniowy powrót do nauki stacjonarnej, także roczników starszych (...)" - powiedział. Dodał, że nauka stacjonarna jest zawsze lepsza niż zdalna.(

dsk/PAP