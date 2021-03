Zawieszony za karykaturę Mahometa. Ponad 60 tys. osób chce powrotu nauczyciela

Pedagog z Batley (w hrabstwie West Yorkshire) w Anglii został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków w czwartek. Protestujący oskarżają go o bluźnierstwo.

W czwartek i piątek - pomimo zakazu zgromadzeń z powodu epidemii - przed szkołą zebrało się kilkadziesiąt osób. Według mediów podczas protestu padały groźby pod adresem personelu szkoły, w tym zwłaszcza będącego w centrum kontrowersji nauczyciela, który obecnie podobno się ukrywa.

A group of parents have gathered to protest outside Batley Grammar School following claims that a teacher has shown an 'offensive' caricature of the Prophet Mohammed in class.



