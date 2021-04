Co z przyszłorocznymi maturami? Czarnek: pewne ułatwienia są konieczne

W przyszłym tygodniu będzie decyzja, jaka będzie matura i egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku - poinformował w Polsat News minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku - dodał.