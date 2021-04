W Niemczech brakuje nauczycieli. Władze liczą na Polaków

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim w najbliższych latach potrzebnych będzie około 7000 nowych nauczycieli. Rząd landu i związki zawodowe oświaty zawarły we wtorek "Pakt edukacyjny na rzecz dobrych szkół 2030". Przewiduje on łatwiejszy dostęp do pracy dla nauczycieli z zagranicy, zwłaszcza z Polski.

Duże obciążenie pracą nauczycieli w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (MV) doprowadziło do tego, że wielu pedagogów odchodzi z zawodu przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub skraca swój czas pracy. Do 2030 r. potrzebnych będzie około 7000 nowych nauczycieli, aby uzupełnić braki związane z ich przechodzeniem na emeryturę. "Pakt edukacyjny" ma zaradzić temu problemowi.

Pakt przewiduje m.in., że obowiązkowe godziny pracy zostaną zredukowane, a nauczyciele stażyści dostaną dodatki do pensji. Ma to przyciągnąć młodych do regionu, który nie wydaje im się atrakcyjny. Droga do szkół w MV ma być łatwiejsza dla nauczycieli z zagranicy. Dokument skupia uwagę na Europejczykach, a zwłaszcza na osobach z Polski - informuje agencja dpa.

Od ostatnich wyborów udostępniono już szkołom w MV dodatkowe 200 mln euro. Państwo przeznaczyło też 80 milionów euro na cyfryzację szkół.

"Jeśli w najbliższych latach w budżecie państwa pojawi się dalsza swoboda finansowa, partnerzy zgadzają się, że rozszerzenie uzgodnionych działań będzie miało wysoki priorytet" - czytamy we wspólnej deklaracji intencji podpisanej przez rząd landu i związki zawodowe.

dk//PAP