Mateusz Morawiecki napisał na swoim Facebooku, że w Polsce zostało już wykonanych ponad 10 mln szczepień. Poza tym do Polski mają jeszcze w tym miesiącu trafić kolejne miliony dawek szczepionki. Zobacz najnowszy klip promocyjny, w którym główną rolę gra "Killer" Cezary Pazura. Według deklaracji rządu do końca II kwartału 2021 roku wykonanych będzie ponad 20 mln szczepień.

- Nawet prawdziwy Kiler nie boi się szczepienia przeciw Covid-19! Ale spokojnie, wystarczy dla wszystkich, nawet dla Kilerów dwóch - napisał szef rządu we wpisie na Facebooku, do którego dołączono spot promujący akcję szczepień luźno nawiązujący do filmu "Kiler".

W nagraniu, w którym występuje ambasador akcji szczepień Cezary Pazura pojawił się też inny aktor Sławomir Orzechowski, który w filmie Juliusza Machulskiego grał "prawdziwego Kilera".

Do Polski trafią kolejne miliony dawek

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił we wpisie, że w Polsce zostało wykonanych już ponad 10 mln szczepień, a do Polski trafią w tym miesiącu kolejne miliony dawek.

Od niedzieli, 9 maja wszyscy pełnoletni Polacy mogą rejestrować się na konkretne terminy szczepień. Według przyjętego harmonogramu w niedzielę możliwość rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 otrzymały już ostatnie roczniki - 2000-2003. To osoby w wieku od 18 do 21 lat, które nie zgłosiły na początku roku chęci zaszczepienia, wypełniając specjalny formularz na stronie pacjent.gov.pl. Jeśli to uczyniły, mogły to zrobić wcześniej, czyli od wtorku, 4 maja w ramach zapowiadanego przez rząd przywileju wynikającego z takiej deklaracji.

Według deklaracji rządu do końca II kwartału 2021 roku wykonanych będzie ponad 20 mln szczepień.

aml/PAP