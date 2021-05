"W Polsce trwają badania dzieci pod kątem szczepień". Cessak w rozmowie z Polsat News

- Dziś Europejska Agencja Leków przy procesie dopuszczenia do obrotu wydała rekomendację opartą na badaniach klinicznych. Obserwowano i analizowano skuteczność terapeutyczną, tolerancję poszczepienną dla tej grupy wiekowej i porównywano to z grupą dorosłych. Nie odnotowano żadnych różnic pomiędzy tymi grupami i nie odnotowano innych działań niepożądanych - mówił na antenie Polsat News.

- Rozpoczęto badania kliniczne w czterech krajach. Weźmie w nich udział ok 4,5 tys. dzieci z całego świata: USA, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Polska zatwierdziła badania kliniczne, które kierowane będzie do dzieci poniżej 12 roku życia. Czekamy na wyniki badań. One będą we wrześniu, wiec jeżeli będzie pozytywna rekomendacja EMA, jeszcze we wrześniu te młodsze dzieci poniżej 12 roku życia mogą się szczepić z nowym rokiem szkolnym - mówił w Polsat News Cessak.

Jak poinformował dziennik "New York Times" i agencja Associated Press, Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) jeszcze w tym tygodniu wyda zgodę na użycie szczepionki Pfizera przeciw COVID-19 u dzieci powyżej 12 lat.

Do ogłoszenia decyzji ma dojść około miesiąca po tym, jak Pfizer poinformował o pozytywnych wynikach badań wśród dzieci w wieku 12-15 lat.

Decyzja umożliwi zaszczepienie nastolatków przed nowym rokiem szkolnym.

Ani jednego przypadku zakażenia

W badaniu obejmującym 2250 dzieci nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia wśród zaszczepionych i 18 infekcji w grupie placebo. Efekty uboczne szczepionki były takie same jak w przypadku dorosłych – gorączka, bóle głowy i mięśni – i były silniejsze po drugiej dawce.

Według źródła agencji AP decyzja w sprawie dopuszczenia do szczepień tą szczepionką młodszych dzieci spodziewana jest jesienią. Latem ma zapaść decyzja o stosowaniu szczepionki Moderny u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Minister edukacji w antenie Polskiego Radia był też pytany o powrót uczniów do szkół. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wracają we wtorek do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas starszych: klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych nadal uczą się zdalnie. Za dwa tygodnie – od 17 maja będą się uczyć hybrydowo.