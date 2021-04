- Mówi pani o mieszkaniach, 75 tys. mieszkań. Pamięta pani, że "szulerzy z PiS-u" obiecali, że wybudują 100 tys. mieszkań. Wie pani ile wybudowali? Niewiele ponad tysiąc - mówił do Anny Marii Żukowskiej (Lewica) poseł KO Konrad Frysztak. Goście "Debaty Dnia" dyskutowali o Krajowym Planie Odbudowy i porozumieniu Lewicy z rządem.

W piątek wieczorem wiceminister Waldemar Buda poinformował, że Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Komisji Europejskiej.

Kilka godzin wcześniej o szczegółach KPO rozmawiali goście "Debaty Dnia" - poseł KO Konrad Frysztak i posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Mówiliście o transporcie niskoemisyjnym, mówiliście o tym, że duże miasta powinny móc finansować tabor tramwajowy. Pytanie do pani poseł: chwaliliście się, że na to się PiS zgodziło, to ile tramwai będzie mogło wyjechać na polskie ulice? - pytał poseł KO.

- Ja myślę, że szczególnie w Warszawie będzie mogło wyjechać metro na II linię metra. Jestem posłanką z Warszawy i będę bardzo ukontentowana, jeżeli pan prezydent Trzaskowski wywłóczy to razem z nami - mówiła posłanka.

"Nie będziemy głosowali"

Poseł Frysztak nie odpuszczał, dopytując posłankę, ile konkretnie tramwai wyjedzie na tory w skali kraju.

- To jest pytanie natury "ile latarni pan postawi w całym kraju w przyszłym roku" - odpowiadała Żukowska.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra dopytywała Żukowską, czy wie, co Lewica ustaliła na wtorkowym spotkaniu z premierem.

- Będę to wiedziała wtedy, gdy ten plan będzie wysyłany Komisji Europejskiej - mówiła Żukowska.

- Ale on prawdopodobnie już został wysłany - odpowiadał Frysztak.

- Jeszcze nie został wysłany. Dopóki nie zobaczymy go w tej formie, nie będziemy głosowali - mówiła Żukowska.

"Obiecali 100 tys. mieszkań"

Kolejnym pytaniem posła KO do Żukowskiej było "jaka kwota zapisana jest na szpitale w Krajowym Planie Odbudowy".

- To pani powinna wiedzieć, tym się chwalicie - mówił Frysztak.

- 350 mld złotych - odpowiedziała posłanka Lewicy.

- Miliard złotych, to tak naprawdę kwota, która została zapisana. I teraz pytanie jest zasadnicze - na ile szpitali ta kwota pozwoli wypłacić jakiekolwiek środki? - pytał poseł.

