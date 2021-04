Wyższe podatki dla lepiej zarabiających? "Zgadzam się z prezydentem Bidenem"

- Szlifujemy to wraz z kierownictwem politycznym, to program PiS, dlatego nie chciałbym jeszcze o tym mówić - przyznał Morawiecki. Jak mówił, Nowy Polski Ład zakłada reformę systemu podatkowego, środki na polską młodzież, dla rolników i polskiej wsi. - W ramach tego chcemy konsolidować głosy w parlamencie, bo to jest dobry program dla Polski - zapewniał.

- Jestem przekonany, że spowoduje on, że Polska w najbliższych latach będzie się znakomicie rozwijać - podkreślił.

ZOBACZ: Premier Morawiecki: ruszamy w Polskę, wrzucamy wyższy bieg w programie szczepień



Piotr Witwicki pytał o kwestię kwoty wolnej od podatku. - Pracujemy nad tym, są różne opcje na stole - 8, 10, 15 tys. zł. Decyzja jeszcze nie zapadła - wskazał szef rządu.

Wideo: premier mówił o systemie podatkowym w Polsce



Dopytywany czy jest zrozumienie dla postulatów, że podatki w Polsce powinny być bardziej progresywne odparł: "jak najbardziej tak". - Jak popatrzymy na nasz system podatkowy i porównamy go do zachodnioeuropejskich albo do innych dojrzałych państw to widać, że nasz system jest niesprawiedliwy, czyli regresywny. Ci, którzy relatywnie więcej zarabiają, 20-30 tys. zł miesięcznie, to już jest dużo lub bardzo dużo, albo jeszcze więcej miesięcznie, płacą procentowo niższy podatek od tych, którzy zarabiają mniej - wyjaśniał.

ZOBACZ: Warszawa. Restauracje zapłacą 1 grosz za ogródki? Jest zgoda radnych PiS i PO



Prowadzący zwrócił uwagę, że zwolennicy wolnego rynku powiedzą, że w tym momencie podcinamy skrzydła tym, którzy dla tej gospodarki robią najwięcej, zatrudniają innych ludzi.



- Zgadzam się z prezydentem USA Joe Bidenem, który dostrzega ten problem i jako jedna z pierwszych osób w UE głośno krzyczała o rajach podatkowych i cały czas dzisiaj akcentuje ten problem, wskazuje na konieczność zwiększenia progresywności systemu podatkowego, uczynienia go bardziej sprawiedliwym, bardziej zrozumiałym - mówił premier.

WIDEO - Chora na COVID-19 ciężarna przewieziona do Łodzi helikopterem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/Polsat News