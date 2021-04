Najdroższy znaczek pocztowy świata na aukcji. Może osiągnąć 15 mln dolarów

Wystawiony na czerwcowej aukcji znaczek może być uważany za najdroższy przedmiot na świecie, zważywszy, że jest kawałkiem zafarbowanego na purpurowo (magenta) kawałkiem papieru o wymiarach 2,5 na 3,2 cm. Jest ostatnim ocalałym z serii wypuszczonej przez Gujanę Brytyjską, ma na sobie rysunek statku i co kilka lat zmienia właściciela. W 2014 roku w Nowym Jorku sprzedano go za niecałe 10 mln dolarów.

Interwencyjny dodruk znaczków

W 1856 roku w południowoamerykańskiej Gujanie Brytyjskiej (dziś niepodległej) skończył się zapas znaczków pocztowych, a nowy transport z metropolii opóźniał się. Dlatego miejscowa poczta zamówiła w trybie doraźnym w miejscowej drukarni partię znaczków purpurowych za 1 cent i niebieskich za 4 centy.

ZOBACZ: Bikini na aukcji. Cena może osiągnąć pół miliona dolarów

Te tańsze używane były głównie do dystrybucji gazet i wyrzucane od razu, dlatego niewiarygodne jest, że jeden znaczek serii "British Guiana 1c Magenta" przetrwał do naszych czasów. Już kilkanaście lat po wydaniu został znaleziony w rodzinnych zbiorach przez dwunastoletniego filatelistę, który, sprzedając go za sześć szylingów, wprowadził go do obiegu kolekcjonerskiego.

Na początku XX wieku znaczek był częścią największej kolekcji w historii filatelistyki, czyli zbioru zamieszkałego we Francji barona Philippa La Rénotière von Ferrary, który zostawił je w spadku "swojej niemieckiej ojczyźnie". Baron umarł jednak na atak serca w 1917 roku, więc jego kolekcja została zarekwirowana jako odszkodowania wojenne, zamiast trafić do zbiorów Muzeum Poczty w Berlinie.

Idealny znaczek kolekcjonerów

W 1980 roku znaczek osiągnął cenę niemal miliona dolarów. Dopiero niedawno wydało się, że kupił go ekscentryczny milioner John du Pont. Był on dziedzicem ogromnej fortuny zrobionej w amerykańskim przemyśle chemicznym na produkcji prochu w XIX wieku, a później np. patencie na nylon. Du Pont zmarł w więzieniu, gdzie odsiadywał wyrok za morderstwo zapaśnika, który pracował w jego posiadłości.

ZOBACZ: Aukcja pamiątek z epidemii. "To korzenie dzisiejszej walki z Covid-19"

Znaczek "1c Magenta" sprzedawany był na aukcjach cztery razy i za każdym razem ustanawiał rekord cenowy. Podobnego wyniku spodziewają się w Sotheby's i tym razem. Dochód ma być przeznaczony na cele dobroczynne – poinformował dom aukcyjny.

- Znaczek "British Guiana 1c Magenta" to idealny obiekt kolekcjonerski. Mówi o manii zbierania, o dreszczu poszukiwań. I jest tylko jeden taki – mówi David Goldthorpe, dyrektor Sotheby's.

WIDEO - UOKiK zakazał Agorze przejęcia Eurozetu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/ sgo/The Guardian/Puls Biznesu/polsatnews.pl