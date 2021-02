W pełni cyfrowe dzieło sztuki na aukcji Christie's. Można za nie zapłacić kryptowalutą

Wraz popularyzacją kryptowalut - w tym przede wszystkim Bitcoina - stanowiącego, zdaniem niektórych, rodzaj cyfrowego złota - rośnie także świadomość na temat ich użyteczności. I to nie tylko jako elektronicznego środka płatniczego, czego przykładem jest możliwość kupna akcji Tesli za wirtualną walutę. Rozwój technologii blockchain (bazy danych przechowującej informacje o transakcjach) przyczynił się do powstania wielu projektów, które emitują tokeny, czyli aktywa cyfrowe pełniące pewną, z góry ustaloną funkcję w danym informatycznym ekosystemie.

ZOBACZ: Aseksualna figurka kobiety. Czyli czego nie wiemy o dominacji płci

Stąd niedaleko do tokenów NFT (ang. non-fungible token, czyli tokenów niewymiennych), które w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu w świecie cyfrowym, a wkrótce - m.in. za sprawą domu aukcyjnego Christie's - także w świecie rzeczywistym.

Czym jest NFT?

NFT to specjalny rodzaj tokena kryptograficznego, który reprezentuje coś unikalnego. W tym przypadku jest to cyfrowe dzieło sztuki. Można je kupować i sprzedawać, a ich własność i unikalność kontrolowana jest dzięki technologii blockchain. Ten "łańcuch bloków" jest w rzeczywistości zdecentralizowaną (czyli nie posiadającą centralnych jednostek zarządzających) i rozproszoną bazą danych zawierającą informację o transakcjach lub zdarzeniach.

Technologia ta sprawia, że artysta może wystawić na sprzedaż dzieło sztuki, natomiast kupujący nabywa unikalny token, który reprezentuje to dzieło, a następnie może udowodnić jego autentyczność poprzez blockchain.



Christie’s wystawi na aukcję dzieło sztuki oparte na NFT zatytułowane "Everydays: The First 5000 Days" autorstwa Mike'a Winkelmanna, znanego również jako Beeple. Aukcja rozpoczyna się 25 lutego i zakończy 11 marca.

Praca jest cyfrowym kolażem 5000 futurystycznych obrazów, które wykonał 39-latek. Każdy z nich powstawał kolejno przez 5000 dni poczynając od 1 maja 2007 r. do 7 stycznia 2021 r.

"Przyjmujemy płatności w kryptowalutach"

Winkelmann jest znanym artystą cyfrowym, którego na Instagramie obserwuje ponad 1,8 mln osób. Tworzy filmy i grafiki dla celebrytów, takich jak Ariana Grande, Justin Bieber i Katy Perry, a także ekspozycje dla dużych marek jak Louis Vuitton, Nike czy Apple.

To nie pierwsze dzieło oparte na tej technologii. Stworzona przez niego kolekcja zatytułowana "2020 Everydays" zawierająca 20 dzieł sztuki cyfrowej 3D opartej na NFT została sprzedana w grudniu za 3,5 miliona dolarów.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7