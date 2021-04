Kamiński: Polska pod rządami Kaczyńskiego i Morawieckiego zmierza od wolności do kajdanów

- To, co dzieje się dziś z sędzią Tuleyą pokazuje, dokąd zmierza Polska pod rządami Kaczyńskiego i Morawieckiego. Mówiąc krótko: zmierza od wolności do kajdanów - powiedział senator Michał Kamiński (Koalicja Polska) w programie "Debata Dnia" o sprawie sędziego Igora Tuleyi.

Sprawę sędziego Igora Tuleyi komentowali na antenie Polsat News goście programu "Debata Dnia": wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu.

"Polska zmierza do kajdanów"



- To, co dzieje się dziś z sędzią Tuleją pokazuje, dokąd zmierza Polska pod rządami Kaczyńskiego i Morawieckiego. Mówiąc krótko: zmierza od wolności do kajdanów, w które chce zakuć rząd Mateusza Morawieckiego pana sędziego Tuleyę - powiedział wicemarszałek Senatu.

- I teraz jest pytanie przed każdym posłem i senatorem: czy rząd, który chce zakuwać sędziów na naszych oczach w tym samym czasie prosząc nas o głosowanie za tym rządem, jest rządem, który na takie głosowanie zasługuje? Czy nie lepiej uczynić wszystko, a dzieli nas od tego dosłownie kilka głosów, by ten rząd przestał być rządem RP? - dodał Kamiński.

- Praworządność nie polega na tym, że sędzia może łamać prawo i jest wyłączony z prawa. To chyba odwrotnie właśnie działa - powiedział z kolei wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba (Solidarna Polska).

"Nie róbmy scenariusza Barei"

- Ja rozumiem, że w tej chwili wszyscy przyznajemy się do tego, że sędzia Tuleja najprawdopodobniej popełnił czyn zabroniony i powinien za to odpowiadać - powiedział Ozdoba.

- Nikt tego tak nie mówi - odpowiedział Kamiński.

- Pan tak mówi panie ministrze - przypomniała Agnieszka Gozdyra.

- No nie mieszajmy tych dwóch wątków. Zejdźmy na ziemię. Nie róbmy teatrzyków, nie róbmy scenariusza Barei, żeby ludziom mieszać w tym przekazie, bo czym innym jest łamanie prawa, a czym innym ta dyskusja, gdzie ktoś zwraca uwagę, że mogło dojść do jakichś ewentualnych uwag, że niby ta Izba... Ja to w ogóle mam wrażenie, że Polska według tych wszystkich europejskich organów jest wyjęta z całej tej dyskusji - powiedział Kamiński.

