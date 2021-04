Nieoficjalnie: rząd ma rozmawiać z Lewicą ws. Krajowego Planu Odbudowy

Przedstawiciel rządu we wtorek ma pojawić się w Sejmie i rozmawiać z politykami Lewicy na temat Krajowego Planu Odbudowy - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł reporter Polsat News Bartłomiej Maślankiewicz. Lewica wystosowała zaproszenie do dyskusji po przedstawieniu sześciu postulatów ws. środków unijnych. - Analizujemy propozycje Lewicy - przyznał wiceminister Waldemar Buda.