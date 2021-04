Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa i jej skutków.

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Mamy 7 219 nowych przypadków koronawirusa - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia;

Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 144 osób;

Najwięcej zakażeń wykryto w woj.: śląskim (1085), mazowieckim (993), wielkopolskim (810) i dolnośląskim (786);

W ciągu doby wykonano ponad 51 139 tys. testów;

W szpitalach przebywa 27 336 chorych z COVID-19, a 3 185 z nich jest podłączonych do respiratorów;

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii wzrosła do 2 758 856, a zmarłych do 65 415;

Do tej pory wyzdrowiało 2 439 412 osób;

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 25 kwietnia

Ponad 2,6 mln osób w Polsce w pełni zaszczepionych

W Polsce w pełni zaszczepione - czyli dwiema dawkami lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - są 2 mln 644 tys. 263 osoby;

Pierwszą dawkę otrzymało 7 mln 717 tys. 859 osób;

Dodano, że do tej pory wykonano w sumie 10 mln 287 tys. 545 szczepień przeciw COVID-19;

ZOBACZ: Ponad 2,6 mln osób w Polsce w pełni zaszczepionych

Ciężko chory na COVID-19 polski dyplomatawrócił z Indii

W niedzielę po południu do Polski przyleciał specjalny samolot, którym z Indii ewakuowany został ciężko chory na COVID-19 pierwszy sekretarz ambasady RP w New Delhi;

Wraz z nim przyleciała chora ciężarna żona oraz czworo dzieci;

- Jest przytomny, w pełnym kontakcie. Przewieziono go do szpitala zakaźnego w Warszawie - powiedział Polsat News wiceszef szpitala MSWiA;

Całą operację skoordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB);

Według Centrum była ona skomplikowana ze względu na presję czasu oraz liczbę instytucji zaangażowanych w ewakuację.

ZOBACZ: Specjalnym samolotem wrócił z Indii do kraju ciężko chory na COVID-19 polski dyplomata

Dostawa szczepionek do Polski. Duży transport w poniedziałek

W poniedziałek do Polski dotrze prawdopodobnie 1 mln 295 tys. szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech, 67 tys. od AstraZeneca i ok. 100 tys. od Johnson & Johnson;

Zgodnie z deklaracjami przekazanymi przez producentów, w nadchodzącym tygodniu dostawy będą mniejsze o ok. 1,1 mln niż wcześniej planowano;

W piątek miało dotrzeć 268 tys. szczepionek od AstraZeneca, a dojedzie w poniedziałek 67 tys.;

W tym tygodniu planowano jeszcze 800 tys. szczepionek od tego producenta, ale ich nie będzie;

W poniedziałek miało być też ok. 200 tys. szczepionek od Johnson & Johnson, a będzie ok. 100 tys.

ZOBACZ: Dostawa szczepionek do Polski. Duży transport w poniedziałek

"Pacjenci dojeżdżają do nas za późno". Drastyczne pogorszenie statystyk

Pacjenci z COVID-19, wymagający interwencji chirurgicznej, m.in. z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, dojeżdżają na oddział za późno lub w stanie skrajnie ciężkim - powiedział chirurg ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Paweł Szakoła;

- Nasze statystyki liczby zgonów uległy drastycznemu pogorszeniu - przyznał;

Chirurg wskazał, że w ubiegły weekend na jego oddziale pojawiło się czterech pacjentów – żaden z nich nie przeżył 12 godzin od interwencji.

ZOBACZ: "Pacjenci dojeżdżają do nas za późno". Drastyczne pogorszenie statystyk

"Albo będzie ciągła pandemia, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia"

Wszystko wskazuje na to, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą być sezonowe, a wciąż mają przeciwników - powiedział prof. Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

- Albo będziemy w ciągłej pandemii, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia i zdecydowanie postawimy na edukację prozdrowotną - dodał;

- Nie mamy już wyjścia. To, że każdy może wymyślić nieprawdziwą historyjkę o COVID-19, szczepieniach i powielić ją po tysiąckroć na swoim profilu społecznościowym, jest po prostu niesłychane i powinno podlegać penalizacji – podkreślił.

ZOBACZ: Naukowiec: albo będzie ciągła pandemia, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia

Rekordy zakażeń w Indiach. Przedłużony lockdown

W Indiach panuje obecnie najgorsza sytuacja epidemiczna na świecie;

Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia w niedzielę, kolejny dzień z rzędu, pobity został światowy rekord liczby nowych infekcji w ciągu doby - 349 691;

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Indiach 2767 osób w związku z Covid-19 - również najwięcej do tej pory;

Władze Delhi przedłużyły lockdown o tydzień, do 3 maja.

ZOBACZ: Indie: kolejny dzień rekordowa liczba zakażonych koronawirusem. Przedłużony lockdown

Studentka z Anglii wykryła nowego koronawirusa. Przenoszą go nietoperze

Nowego koronawirusa RhGH01 wykryła u nietoperzy 22-letnia studentka z Anglii w czasie badań do pracy naukowej;

Z dotychczasowych informacji o wirusie wynika, że nie przenosi się on na ludzi, ale może mutować;

To pierwszy przypadek, gdy u nietoperzy w Wielkiej Brytanii wykryto wirusa SARS - z tej samej rodziny, w której jest też Sars-CoV-2;

ZOBACZ: Studentka z Anglii wykryła nowego koronawirusa. Przenoszą go nietoperze

Koronawirus w wodzie? Polscy naukowcy opracowali narzędzie do szacowania ryzyka zakażenia

Szybki sposób oceny ryzyka przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 przez wodę, do której dostają się ścieki, opracowali naukowcy m.in. z Polski;

Przedostawanie się ścieków do rzek może doprowadzić rozprzestrzeniania się koronawirusa nie tylko wśród ludzi, ale też innych ssaków np. waleni;

Dr Shutler ma nadzieję, że przedsiębiorstwa wodociągowe lub organizacje pozarządowe będą korzystać z tego narzędzia i wykorzystywać go do udzielania praktycznych porad społeczeństwu, jak zapobiegać zarażeniom koronawirusem.

ZOBACZ: Koronawirus w wodzie? Polscy naukowcy opracowali narzędzie do szacowania ryzyka zakażenia

Irak. Eksplozja i pożar szpitala w Bagdadzie. 82 osoby zginęły, 110 rannych

Co najmniej 82 osoby poniosły śmierć, a 110 zostało rannych w pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w szpitalu zakaźnym w Bagdadzie, na oddziale intensywnej terapii leczącym pacjentów z Covid-19;

Wśród ofiar było co najmniej 28 pacjentów pod respiratorem, którzy walczyli z ciężkimi objawami koronawirusa;

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazywały strażaków gaszących ogień oraz pacjentów i ich krewnych uciekających z płonącego budynku;

Według wstępnych doniesień pożar spowodowała eksplozja butli z tlenem, do której doszło w wyniku "naruszenia warunków bezpieczeństwa przy ich przechowywaniu".

ZOBACZ: Irak. Eksplozja i pożar szpitala w Bagdadzie. 82 osoby zginęły, 110 rannych

Niemcy: w gminie Lieg nikt nie zakaził się koronawirusem

Choć pandemia koronawirusa od miesięcy zbiera swe żniwo u naszego zachodniego sąsiada, w gminie Lieg w Nadrenii-Palatynacie gdzie żyje 400 osób, nikt nie przeszedł infekcji;

- Mieliśmy dużo szczęścia, może mamy gdzieś anioła stróża - przyznaje wójt gminy;

- W Lieg nie ma ani jednej osoby, która zaprzeczałaby istnieniu koronawirusa - zapewnia wój i dodaje, że "ludzie są rozsądni i zdyscyplinowani oraz akceptują fakt, że mamy do czynienia z globalną pandemią o bardzo dużym zasięgu".

ZOBACZ: Niemcy: w gminie Lieg nikt nie zakaził się koronawirusem

WIDEO DNIA: "Zadzwonię do Dworczyka". Posłanka PiS reaguje ws. szczepień osób niepełnosprawnych



- Wielokrotnie apelowaliśmy do ministra Dworczyka, do ministra Niedzielskiego, żeby chociażby osoby z niepełnosprawnościami, z ciężkimi objawami cukrzycy, z mukowiscydozą szczepić w pierwszej kolejności - wskazywała w "Śniadaniu w Polsat News i Interii" Barbara Nowacka (KO). Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) zapewniła, że w tej sprawie "zadzwoni do Michała Dworczyka".

prz/PAP/Polsatnews.pl