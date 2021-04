Według mediów pożar w szpitalu Ibn al-Khatib na południowo-wschodnich obrzeżach Bagdadu spowodowała eksplozja butli z tlenem, do której doszło w wyniku "naruszenia warunków bezpieczeństwa przy ich przechowywaniu".

ZOBACZ: Indie. 13 pacjentów z Covid-19 zginęło w pożarze szpitala

Źródła medyczne, na które z kolei powołuje się agencja AFP, podały, że na oddziale intensywnej terapii znajdowało się 30 pacjentów zakażonych Covid-19.

At least 23 killed when a fire broke out in a hospital in #Baghdad numbers will rise according to sources familiar with the situation pic.twitter.com/J1sYNRB42B

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazywały strażaków gaszących ogień oraz pacjentów i ich krewnych uciekających z płonącego budynku.

Iracka obrona cywilna poinformowała, że "udało się uratować 90 ze 120 pacjentów szpitala i ich krewnych", nie podała jednak dokładnej liczby ofiar śmiertelnych i rannych.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3