Uzgodniliśmy z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 mln dawek i obecnie spodziewamy się dostarczyć do Unii Europejskiej 250 mln dawek szczepionki w II kwartale br. – poinformowało PAP biuro prasowe Pfizer Polska. W piątek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do Polski trafi dodatkowe ok. 4,3 mln szczepionek tej firmy.