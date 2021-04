Ponad 4 mln dawek szczepionki Pfizera. Premier o szczegółach dostaw

nformacje dotyczące szczepionki Pfizera premier przekazał w mediach społecznościowych. "Dobra informacja, która dotarła właśnie do URPL, WMiPB (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do Unii Europejskiej" - przekazał Mateusz Morawiecki.

Jak wymieniał szef rządu, w kwietniu do Polski ma trafić 418 tys. dawek, w maju - 1,2 mln dawek, a w czerwcu - 2,5 mln dawek. "Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizer mamy otrzymać około 4,2 miliona dawek" - podał i dodał, że harmonogram tygodniowych dostaw będzie znany wkrótce.

"To wspaniała wiadomość dla naszego Narodowego Programu Szczepień, który właśnie przyspieszył! A więc #SzczepimySię!" - zakończył wpis na Facebooku Morawiecki.

Jak podano w czwartek w serwisie rządowym gov.pl, w Polsce wykonano dotąd 8 223 370 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 033 075 i 2 190 295 dawką drugą. Od 27 grudnia ub.r., do Polski dostarczono 10 032 440 dawek szczepionki.

Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. W środę, 14 kwietnia trafiła też do Polski pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Dostarczono ok. 120 tys. dawek. Preparat ma być stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.