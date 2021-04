Powstała kolejna organizacja promującą politykę Trumpa. "Mają moje pełne poparcie"

Grupa urzędników byłej administracji Donalda Trumpa powołała do życia organizację America First Policy Institute. Jej celem jest m.in. promowanie polityki byłego prezydenta w tym potęgi kraju, przewagi militarnej i polityki zagranicznej odbijającej interesy USA.

Wśród założycieli instytutu jest córka byłego prezydenta Ivanka Trump i jego zięć Jared Kushner. Trump zaakceptował ich inicjatywę. "Mają moje pełne poparcie, ponieważ pracują nie tylko nad zachowaniem historycznych osiągnięć mojej administracji, ale także nad wprowadzeniem programu America First Agenda" – podkreślił Donald Trump.

Instytut stawia sobie za zadanie "promowanie wolności, wolnej przedsiębiorczości, potęgi kraju, amerykańskiej przewagi militarnej, zaangażowania w politykę zagraniczną leżącą w interesie USA i prymatu amerykańskich pracowników".

Według stacji CNN jest to najnowszy przykład wysiłków Trumpa i jego zwolenników na rzecz budowy konstelacji ugrupowań politycznych i prawnych równoległych do oficjalnych struktur Partii Republikańskiej. "Dostarcza to jeszcze więcej dowodów na to, że Donald Trump nie tylko nie zamierza wycofać się z polityki, ale także buduje coś, co jest równoznaczne z wersją cieni GOP" - ocenia CNN.

"W 2024 roku kandydat Republikanów wygra"

Za główny element tych planów uważa think tank Trumpa, Save America Super PAC. Gromadzi on m.in. fundusze na kontynuowanie akcji sprzeciwu wobec wyników wyborów w 2020 roku. Na początku kwietnia miał 85 mln. dolarów, podczas gdy Krajowy Komitet Republikański (RNC) dysponował 45 mln.

Think tank zapowiedział kampanię przeciwko republikańskiej senator Lisie Murkowski, która nie zawsze zgadzała się z polityką Trumpa. Jednocześnie poparł Mo Brooksa jako kandydata do stanowego Senatu Alabamy oraz Jody Hice na sekretarza stanu Georgia.

-Jestem pewien, że w 2022 roku odbierzemy Izbę (Reprezentantów) i odzyskamy Senat. (…) A potem w 2024 roku kandydat Republikanów wygra Biały Dom - mówił Trump na spotkaniu z donatorami RNC na Florydzie.

Fundacja powiernika Trumpa

Pod koniec marca wieloletni powiernik byłego prezydenta Stephen Miller utworzył America First Legal Foundation. Fundacja zmierza do przeprowadzania prawnych działań kwestionujących politykę Joe Bidena i jego administracji.

Trump publicznie poparł inicjatywę Millera nazywając go "nieustraszonym, pryncypialnym bojownikiem o ruch America First”. Jak dodał „ma kręgosłup, uczciwość i nigdy się nie poddaje".

Walka o nominację republikańską?

Z kolei szkoleniowym poligonem dla przyszłych konserwatystów Trumpa stał się według CNN Conservative Partnership Institute. Jego inicjatorem jest były senator z Karoliny Południowej Jim DeMint, do którego w styczniu dołączył były szef personelu Białego Domu Mark Meadows.

"Wszystkie te ugrupowania pozwalają Trumpowi wywierać maksymalny wpływ na partię i jej kierunek nie tylko w nadchodzących miesiącach, ale i latach. I choć głównym celem tych grup będzie bez wątpienia ułatwienie Trumpowi walki o nominację republikańską w 2024 roku, o ile się na to zdecyduje, są też inne plany" – przewiduje CNN.

Jak wyjaśnia może to być dużym problemem dla republikańskiego establishmentu, a zwłaszcza szefa mniejszości GOP w Senacie USA Mitcha McConnella. Poplecznicy Trumpa nie mają bowiem problemu z budowaniem infrastruktury mającej na celu marginalizację wpływów republikańskiego establishmentu.

