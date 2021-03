Donald Trump uruchomił swoją stronę internetową

Strona główna witryny 45office.com wyświetla wiele zdjęć Trumpa z różnymi postaciami, w tym żoną Melanią, członkami sił zbrojnych i światowymi przywódcami, które zostały zrobione podczas wielu wydarzeń w czasie, gdy był prezydentem.

"Kancelaria Donalda J. Trumpa jest zobowiązana do zachowania wspaniałej spuścizny administracji prezydenta, a jednocześnie do realizacji programu America First (Ameryka przede wszystkim - red.)" - czytamy na stronie głównej witryny.

Jedna z sekcji o prezydencie zawiera liczące 850 słów streszczenie kadencji Trumpa, uwypuklające to, co 45. prezydent USA wymieniał jako swoje największe osiągnięcia: bezpieczeństwo energetyczne i graniczne, wzmocnienie NATO i innych międzynarodowych sojuszy, a także jego odpowiedź na pandemię koronawirusa.

Zapowiedź własnych mediów społecznościowych

Na stronie nie ma wzmianki o skandalach, dochodzeniach korupcyjnych, dwóch impeachmentach czy atakach na instytucje demokratyczne podczas jego prezydentury - zwraca uwagę agencja Reutera.

Trump, mimo przegranej w wyborach w 2020 roku, zachował znaczne wpływy w Partii Republikańskiej i zasugerował możliwość startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

W wywiadzie dla Fox News na początku marca Jason Miller, rzecznik kampanii Trumpa w 2020 roku, zapowiedział, że Trump uruchomi własną platformę mediów społecznościowych w ciągu dwóch-trzech miesięcy. Donald Trump został zawieszony na Twitterze, Facebooku i innych portalach społecznościowych po ataku swych zwolenników na Kapitol 6 stycznia.

13 lutego amerykański Senat uniewinnił Trumpa z zarzutów o podżeganie tłumu zwolenników do powstania. 57 senatorów głosowało za impeachmentem a 43 przeciwko, co oznacza, że zwolennicy impeachmentu nie uzyskali wymaganej większości 2/3 głosów (67 senatorów). Były prezydent oświadczył, że "ruch, aby ponownie uczynić Amerykę wielką, dopiero się rozpoczął".

dk//PAP