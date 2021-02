"NYT": Trump był bardziej chory na Covid-19 niż ujawniono publicznie

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był w październiku minionego roku poważniej chory na koronawirusa, niż to ujawniono opinii publicznej. Powiadomił o tym w czwartek dziennik "New York Times".

Według gazety powołującej się na cztery osoby zaznajomione ze stanem zdrowia Trump, po zakażeniu Covid-19, miał w pewnym momencie "skrajnie obniżony poziom tlenu we krwi i problem z płucami związany z zapaleniem płuc wywołanym przez koronawirusa".

Jak dodał nowojorski dziennik prezydent był w tak złym stanie, że zanim został zabrany z Białego Domu do Narodowego Centrum Wojskowego Waltera Reeda "urzędnicy przewidywali, że zostanie podłączony do respiratora".

"Opierał się zabraniu z Białego Domu"

"Były prezydent opierał się zabraniu z Białego Domu (…), ale ustąpił, gdy doradcy powiedzieli mu, że może wyjść sam, lub ryzykuje czekanie do czasu, aż tajne służby USA zostaną zmuszone do wyniesienia go, jeśli zachoruje" - podkreślił "New York Times".

ZOBACZ: Donald Trump: lekarze stwierdzili, że nie mam już Covid-19

Zdaniem gazety, osoba bliska byłemu prezydentowi zaprzeczyła jakoby był ciężko chory, powtarzając komentarze, które Trump wygłosił po chorobie.

"NYT" przypomniał, że kiedy ówczesny prezydent trafił do szpitala na początku października - na miesiąc przed wyborami prezydenckimi - jego zespół medyczny próbował ukrywać poważny stan jego zdrowia w komentarzach przekazywanych opinii publicznej.

Trump brał udział w osobistej debacie z nominowanym na prezydenta Demokratów Joe Bidenem zaledwie dwa dni przed ujawnieniem, że jest zakażony koronawirusem. Przez wiele miesięcy bagatelizował problemy wiążące się z pandemią koronawirusa.

W czwartek w nocy Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 3219 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 93 166 kolejnych osób.

Uczelnia z Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 27 391 000 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 475 303.

WIDEO - Szczepionka AstraZeneca. Europejska Agencja Leków wydała opinię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP