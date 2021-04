Decyzja francuskich deputowanych wiąże się z zaleceniami tzw. konwencji klimatycznej, firmowanej przez prezydenta Emmanuela Macrona. Dokument przewidywał, że zakazane zostaną wszystkie loty krajowe, dla których istnieje "kolejowa" alternatywa - pod warunkiem, iż podróż pociągiem będzie bezpośrednia i potrwa krócej niż cztery godziny.

ZOBACZ: Warszawa. Śmiałe plany, radzieckie prezenty i cenzura. 26. urodziny metra

Parlamentarzyści postanowili jednak złagodzić tę zasadę - przynajmniej na początku. Niedozwolone staną się lotnicze połączenia, które konkurują z kursami pociągów trwającymi do dwóch i pół godziny. Jak zauważył "The Guardian", chodzi wyłącznie o loty na terenie Francji, m.in. z lotniska Orly pod Paryżem do Nantes, Lyonu i Bordeaux.

Ministerstwo: szerszy zakaz mógłby dyskryminować niektóre regiony

Aby restrykcja ta nie była tak surowa, jak planował Macron, apelowały m.in. władze niektórych regionów kraju, jak i przewoźnik Air France. Zwróciły uwagę, że koronawirusowe restrykcje, jak chociażby zakaz przemieszczania się, poważnie nadszarpnęły ich budżety.

W te głosy wsłuchało się tamtejsze ministerstwo transportu, którego zdaniem szlaban na niektóre, dłuższe loty krajowe mógłby dyskryminować część regionów Francji.

AF, komentując decyzję deputowanych, zapowiedziało, że ograniczy liczbę tras na terenie kraju o 40 proc. do końca tego roku. Wpłynie też na to pożyczka - 7 miliardów euro, jaką te linie lotnicze otrzymały w 2020 roku. Warunkiem przekazania pieniędzy było m.in. okrojenie przez nich wewnątrzfrancuskiej siatki połączeń.

ZOBACZ: Miliardy pomocy dla Air France. KE dała zielone światło

Francuscy politycy opozycji, jak i różne organizacje, chcą śledzić, jak zmiana lotniczego prawa wpłynie na rynek transportu zbiorowego. Przykładowo stowarzyszenie konsumentów UFC-Que Choisir, apelujące, by zakaz dotyczył "czterech godzin", obawia się, że francuska kolej państwowa wykorzysta nowe przepisy i podwyższy ceny biletów, pogarszając przy tym jakość usług.

Polski rząd: takich działań obecnie nie planujemy

Podobne postanowienia, jak we Francji, przyjęła w zeszłym roku Austria. Tamtejsza koalicja rządząca wprowadziła 30 euro dopłaty do biletów na loty krótsze niż 350 kilometrów, jak i zakazało tych dublujących się z kursami pociągów trwającymi co najwyżej 3 godziny.

O możliwość wprowadzenia bliźniaczych przepisów w Polsce zapytano we wtorek Piotra Müllera, rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego. - Takich działań w chwili obecnej nie ma na agendzie prac rządowych, jeżeli chodzi o ograniczenia lotów krajowych - odpowiedział.

Jak dodał, "jeżeli chodzi o wspieranie transportu niskoemisyjnego czy zeroemisyjnego, oczywiście w ramach Krajowego Planu Odbudowy, środków unijnych i środków budżetowych, klasycznych środków budżetowych krajowych, również takie programy będą wspierane".

WIDEO - 95 mln zł rozeszło się w kilka sekund. Będzie kontrola ws. Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/sgo/ polsatnews.pl, PAP, "The Guardian"