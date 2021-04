Obietnice składano jeszcze przed II wojną światową. Komunistyczne władze rozpoczynały i zawieszały jego budowę, którą udało się ukończyć po transformacji. Warszawiacy przez dziesiątki lat czekali, by przesiąść się z zatłoczonych autobusów do metra. Szczęśliwcami zostali mieszkańcy Ursynowa, którzy uzyskali do niego dostęp jako pierwsi. W środę mija 26 lat od otwarcia stołecznej podziemnej kolei.

Wielki zespół osiedli mieszkaniowych na Ursynowie, jednej z południowych dzielnic Warszawy, rozrastał się od połowy lat 70. Był jednym ze sztandarowych inwestycji ówczesnych władz stolicy i Polski, które na - niegdyś słabo zaludnionych rubieżach miasta - stworzyły jego "sypialnię".

Wielokondygnacyjnych bloków i kolejnych ulic przybywało, a mieszkańcy Ursynowa mierzyli się z coraz większymi problemami komunikacyjnymi. W ich rejony nigdy nie dotarł tramwaj, więc coraz ciaśniej tłoczyli się w autobusach, wożących ich do centrum Warszawy.

ZOBACZ: Chorzów. Słup trakcyjny przewrócił się na pociąg pasażerski

Mimo że w sporym procencie były to linie ekspresowe, obsługujące tylko najważniejsze przystanki, codzienne dojazdy z roku na rok stawały się coraz mniej komfortowe. Właśnie dlatego budowę stołecznego metra rozpoczęto od Ursynowa, co niekiedy spotkało się z zazdrością ze strony zamieszkujących "stare" dzielnice Warszawy.

Jaruzelski obiecał metro, przemawiając w Sejmie

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji była jak najbardziej polityczna. Ogłosił ją w 1982 r. w Sejmie ówczesny premier oraz I sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski. Wcześniej, bo na początku roku, przywódca ZSRR Leonid Breżniew obiecał Polsce, że jego kraj wspomoże budowę podziemnej kolei.

Pierwszy stalowy pal wbito w ziemię w połowie kwietnia 1983 r. Ustalono również przebieg, lokalizacje i nazwy stacji metra. Jak zapowiedziano, docelowo pociągi miały wozić pasażerów z północy na południe miasta oraz z powrotem.

Metro Warszawskie Pierwsze wykopy na budowie metra. Ursynów, 1983 rok

Warszawiacy dowiedzieli się, że stacje powstaną m.in. przy Lesie Kabackim, na dawnym Dworcu Południowym (dziś pętla Metro Wilanowska), w pobliżu Pola Mokotowskiego, nieopodal Politechniki Warszawskiej oraz Pałacu Kultury i Nauki, obok Placu Bankowego, w sąsiedztwie Dworca Gdańskiego, jak i przed wejściem do Huty Warszawa. Zatrudnieni w tym zakładzie mieli dojeżdżać do pracy metrem od 1996 roku.

PRL ocenzurował metro

Taką trasę opracowano w połowie lat 70. XX wieku, ale doniesienia o tym blokowała cenzura. Powstały w tych czasach pomysł opierał się na zamierzeniach jeszcze sprzed 1945 r.

Po I wojnie światowej myślano bowiem o utworzeniu "Metropolitenu" lub Szybkiej Kolei Miejskiej. Dziś istnieje przewoźnik o tej drugiej nazwie; stanowi element Warszawskiego Transportu Publicznego, lecz jeździ po torach na powierzchni, które dzieli, np. z Kolejami Mazowieckimi.

ZOBACZ: Kolejowy efekt motyla. Jedna zmiana wpływa na całą Polskę

Chociaż stolica czasów międzywojnia wyglądała inaczej - m.in. pod względem ludności, jej rozmieszczenia, czy przebiegu ulic - spodziewano się wtedy, że w przyszłości może stać się niewydolna komunikacyjnie, jeśli części ruchu nie przeniesie się pod ziemię.

Tworzono więc pierwsze mapy, a prasa informowała o "postępach" w planowaniu nowego środka transportu zbiorowego, jednak ze względu na niemiecko-radziecką agresję na nasz kraj, niewiele z tego nie wyszło.

Metro Warszawskie Jeden z planów "Metropolitenu Warszawskiego". Opracowano go przed II wojną światową

Upadała Polska ludowa, zawieszono budowę metra

W latach 20. i 30. sytuację na stołecznych drogach poniekąd "ratował" tunel średnicowy, otwarty w 1933 roku, a przebity od granicy Woli i Ochoty, pod częścią Śródmieścia do Powiśla. Dzięki niemu część lokalnych i dalekobieżnych pociągów odwiedzających Warszawę nie blokowała co chwilę ruchu, lecz przejeżdżała pod brukiem i zabudowaniami.

Taki tunel nie był jednak w stanie zastąpić metra. Mieszkańcy stolicy schyłku PRL-u, których wciąż karmiono informacjami o postępach w budowie podziemnej kolei, przez lata mierzyli się z zamkniętymi ulicami, hałasem i przekładanymi terminami zakończenia inwestycji.

Metro Warszawskie Warszawiacy czekali ponad 10 lat, aby usiąść w metrze i szybciej niż dotychczas dostać się do celu

Ponadto, podczas transformacji i kryzysu gospodarczego stopniowo zmniejszano finansowanie budowy. Zawirowaniom towarzyszyło także jej chwilowe przerwanie w 1989 roku. Trudna sytuacja poskutkowała również rezygnacją z utworzenia stacji Muranów i Plac Konstytucji.

To nie przeszkodziło jednak, by do stolicy zaczęły przyjeżdżać pociągi dla metra. Stało się to w 1990 roku, gdy rosyjski Mietrowagonmasz dostarczył dwa składy w ramach "daru" od Związku Radzieckiego. W kolejnych latach do stolicy przyjeżdżały nowe pociągi ze wschodu, jednak ze względu na zmianę sytuacji politycznej, Polska za nie płaciła.

Metro Warszawskie Radzieckie pociągi oczekujące, by wyjechać w trasę

Ostatecznie podziemna kolej powstała, ponieważ pieniądze na dokończenie południowego fragmentu I linii dorzuciła Rada Ministrów.

Na końcowej stacji jak w lesie

Aby wśród warszawiaków podtrzymać nadzieję, że naprawdę pojawi się alternatywa dla zatłoczonych autobusów linii "U", wpuszczano ich na niedokończone wciąż stacje, a nawet organizowano okazjonalne, darmowe przejażdżki. W 1992 roku jedną z nich pasażerowie-pionierzy uwiecznili kamerą wideo.

WIDEO: Podróż metrem przed jego otwarciem. Film z 1992 roku

Metro otwarto dwadzieścia sześć lat temu - 7 kwietnia 1995 roku, po ponad dekadzie od rozpoczęcia jego budowy. Na uroczystym przecięciu wstęgi na reprezentacyjnej stacji Wilanowska zjawili się, m.in. ówcześni prezydent Warszawy Marcin Święcicki, premier Józef Oleksy, a także prymas Polski kard. Józef Glemp.

Metro Warszawskie Na otwarciu metra nie obyło się bez przecięcia szarfy w kolorach flagi Warszawy

Trójwagonowe pociągi zaczęły jeździć między Politechniką w Śródmieściu a Kabatami na Ursynowie. Pasażerowie, wysiadając na tej drugiej stacji, dziwili się, iż wybudowano ją... na pustkowiu. Stojąc przy końcowej stacji, widzieli jedynie kilka budynków, pola, zabudowania Stacji Techniczno-Postojowej i nieodległy las.

ZOBACZ: Milczący pasażer pociągu z Berlina. Ustalono tożsamość tajemniczego mężczyzny

Mylili się jednak ci, którzy krytykowali pomysł drążenia tunelu pod nieużytkami. Mieszkańcy stolicy przekonali się, jak miastotwórcze umiejętności posiada metro. W kolejnych latach Kabaty zmieniły się nie do poznania - powstały bloki, sklepy, nowe drogi.

WIDEO: Wycieczka metrem na Kabaty w 1995 roku. Pierwszy weekend z podziemną koleją

Warszawa myśli o III linii metra

Do stacji Centrum I linia podziemnej kolei dotarły w 1998 roku. Następnie wydłużano ją o kolejne odcinki, by inwestycję ukończyć w dzielnicy Bielany w 2008 roku.

Metro Warszawskie Pierwszy wjazd pociągu metra na stację Centrum, wybudowaną nieopodal Pałacu Kultury i Nauki (1998 rok)

Wraz z rozwojem trasy, przybywało także pociągów różnego rodzaju. Od 2015 r. najnowsze składy Siemens obsługują również II linię metra, łączącą Targówek, Pragę-Północ, Śródmieście i Wolę.

W marcu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że ratusz zamierza rozpocząć budowę III linii metra. Urzędnicy chcą, by rozpoczynała się przy Stadionie Narodowym i na początek usprawniła komunikację miejską w okolicach Dworca Wschodniego, ronda Wiatraczna, ulicy Ostrobramskiej i Gocławia, czyli po prawej stronie Wisły.

To moment, na który warszawianki i warszawiacy czekali. Na dobre rozpoczynamy kolejną wielką inwestycję w stolicy – budowę III linii metra! Dzięki temu już za kilka lat dogodnie połączy ona Pragę-Południe z centrum, a docelowo stworzy 2 nowe połączenia obu brzegów @warszawa. pic.twitter.com/GY4NJagSfO — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 15, 2021

To właśnie z dzielnicami na prawym brzegu związany jest nieco zapomniany wątek historii metra. Na początku lat 50. rozpoczęto tam budowę tzw. metra głębokiego.

Trasa licząca prawie 8 km miała mieć kształt litery "Y" i komunikować Pragę z placem Wilsona (wtedy Komuny Paryskiej), Muranowem i mokotowskim Placem Unii Lubelskiej. Z pomysłu zrezygnowano ze względu na problemy finansowe, a wybudowane komory i tunele zalano wodą.

Jeszcze wcześniej, bo tuż po II wojnie światowej, pojawiły się pomysły, by zbudować metro, korzystając z ogromnych zniszczeń w Warszawie. Specjaliści uznawali, iż wtedy łatwiej byłoby wykonać tunele metodą naziemną.

Kraków chce mieć metro, Łódź będzie miała "minimetro"

Do dziś Warszawa pozostaje jedynym polskim miastem, gdzie można korzystać z metra. Aspiracje, by również posiadać podziemną komunikację miejską, ma Kraków. W lutym zeszłego roku małopolska konserwator zabytków zgodziła się na budowę trzech stacji pod rondem Mogilskim, placem Nowaka-Jeziorańskiego oraz między ulicami Karmelicką i Dolnych Młynów.

"Minimetro" będzie mieć również Łódź. W tym mieście trwa budowa tunelu średnicowego - najdłuższego w Polsce - łączącego stacje PKP Łódź Kaliska oraz Łódź Fabryczna. Zdaniem PKP PLK, zarządcy sieci kolejowej, usprawni on zarówno ruch dalekobieżny, jak i stanie się nową możliwością transportu na terenie samego miasta i aglomeracji.