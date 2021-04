Miliardy pomocy dla Air France. KE dała zielone światło

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek do 4 mld euro rządowej pomocy dla francuskich linii lotniczych Air France. W zamian za pomoc przewoźnik obiecał udostępnić konkurentom sloty na ruchliwym lotnisku Orly w Paryżu.

- Francja przeznaczy do 4 miliardów euro na dokapitalizowanie Air France i pomoc liniom lotniczym wobec trudności finansowych wynikających z pandemii koronawirusa. Wsparcie publiczne będzie wiązało się z dodatkowymi zobowiązaniami (...). Air France zobowiązał się do udostępnienia przydziałów czasu na start lub lądowanie na zatłoczonym lotnisku Orly w Paryżu, gdzie ma znaczącą pozycję rynkową. Daje to konkurującym przewoźnikom szansę na rozszerzenie swojej działalności na tym lotnisku, zapewniając uczciwe ceny i większy wybór dla europejskich konsumentów - oświadczyła we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

W ubiegłym roku Air France otrzymał 3 mld euro bezpośrednich pożyczek od państwa francuskiego w ramach dokapitalizowania do 4 miliardów euro.

Francuski rząd, największy udziałowiec tych linii lotniczych, stoi na stanowisku, że konieczne jest uratowanie narodowego przewoźnika, ale nie rozważa jego nacjonalizacji.

dk/ PAP