Czujność prowadzącego skład PKP Intercity zapobiegł potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Podczas "zabawy" trzech 13-latków wyrwało znak kolejowy i ułożyło go na czynnych torach. Złapali ich funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy mówią wprost: pomysł dzieci był bezmyślny i groźny.

We wtorek maszynista składu PKP Intercity ze Szczecina do Wrocławia zauważył, że niebezpiecznie blisko torów na odcinku Zielona Góra - Nowogród znajduje się grupka nastolatków. Wówczas położyli oni na torach znak (wskaźnik), informujący prowadzących pociągi.

Maszynista poinformował o tym dyżurnych ruchu, a ci zawiadomili Straż Ochronę Kolei, która zjawiła się na miejscu po godz. 19:00. Okazało się, że za "żartem" stoją trzej 13-latkowie. SOK przekazała ich zielonogórskiej policji, która zajęła się wyjaśnianiem sprawy.

SOK: bezmyślny i głupi pomysł

Zdaniem sokistów, szybka reakcja maszynisty oraz funkcjonariuszy tej służby zapobiegła groźnej sytuacji na linii nr 370. Zachowanie nastolatków nazwali "bezmyślnym" i "niebezpieczny".

Usunięty przez nich wskaźnik informował kolejarzy, że w tym miejscu należy wydać sygnał Rp1 "Baczność", by o zbliżającym się pociągu ostrzec np. robotników pracujących przy torach.

Ustawia się go od 300 do 500 metrów od miejsca prowadzenia robót, co sprawia, że w razie zagrożenia - wywołanego np. wyłamaniem tego znaku - postronne osoby nie mają dużo czasu, aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu.

