Działania Rosji przy granicy z Ukrainą. "Patrzymy na to z bardzo dużym zaniepokojeniem"

W Donbasie, gdzie w lipcu 2020 roku weszło w życie zawieszenie broni, obserwowana jest eskalacja konfliktu. Według strony ukraińskiej Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy z Ukrainą.

Jabłoński pytany w Programie Pierwszym PR, jak polski MSZ ocenia działania Rosji przy granicy z Ukrainą, odparł: "patrzymy na to z bardzo dużym zaniepokojeniem".

- Bardzo negatywnie to oceniamy, dlatego, że Rosja pod rządami (prezydenta) Władimira Putina już nie raz w przeszłości udowodniła, że wykorzystuje dość trudną sytuację międzynarodową, ale także swoją sytuację wewnętrzną do tego, żeby pod różnymi pretekstami podejmować działania sprzeczne z prawem międzynarodowym - podkreślił wiceszef MSZ.

Przypominając m.in. wydarzenia na Gruzji z 2008 roku i działania zbrojne na Ukrainie, wiceminister stwierdził, że "Rosja pod rządami Władimira Putina jest zdolna do działań absolutnie kryminalnych w rozumieniu prawa międzynarodowego".

Według Jabłońskiego nie można wykluczyć scenariusza, że Ukraina znowu zostanie zaatakowana. Jak zauważył, w przypadku Rosji mamy do czynienia po prostu "z przeciwnikiem, który jest gotowy do podejmowania różnych, bardzo niebezpiecznych działań".

- I Unia Europejska, Stany Zjednoczone, NATO muszą być w tej sprawie bardzo konsekwentne i podjąć działania, a nie tylko deklaracje o tym, że nam się to nie podoba, działania zapobiegawcze, a zatem wzmocnienie presji na Rosję także w postaci kontynuacji dotychczasowych sankcji i jeśli zajdzie taka potrzeba stosowania nowych - powiedział Jabłoński.

W czwartek roboczą wizytę w Kijowie złożył szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który spotkał się z szefem MSZ Ukrainy Dmytro Kułebą, przedstawicielem Ukrainy w Trójstronnej Grupie Kontaktowej Leonidem Krawczukiem oraz wicepremierem Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Wizyta - jak podkreślał polski MSZ - była pilna i związana z "zagrożeniem pokoju u granic Ukrainy".

Pleased to welcome @RauZbigniew on his extraordinary visit to Kyiv. Important to enhance the Ukraine-Poland strategic partnership as Russia counties to elevate security threats for Ukraine, Europe & the Transatlantic community. Poland is our long-standing ally & trusted friend. pic.twitter.com/TJvQxDqJrk