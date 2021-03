Ukraina zamieni się w pustynię? Tamtejsze lasy masowo wysychają

Ukraińskie lasy i pola zamienią się w pustynię, jeśli władze nie rozpoczną aktywnej dekarbonizacji - cytuje opinię eksperta ze Stowarzyszenia Bioenergii Ukrainy "TV Channel Novin 24". Ekolodzy ostrzegają, że Ukraina zbliża się do krytycznego punktu, po osiągnięciu którego proces degradacji środowiska leśnego stanie się "nieodwracalny".

O złym stanie ukraińskich lasów informuje także Państwowa Agencja Leśna Ukrainy, która przekazała, że od 1 stycznia 2019 r. na obszarze całego kraju wyschło 413 tys. hektarów plantacji leśnych.

Krytyczny poziom

Podczas seminarium internetowego, które poświęcone było dekarbonizacji (ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery) i odnawialnym źródłom energii, Oleksiy Epik, starszy konsultant ze Stowarzyszenia Bioenergii Ukrainy, ostrzegł, że "szkody w plantacjach leśnych osiągnęły krytyczny poziom".

Ekspert zauważył również, że kraj może wkrótce stanąć przed poważnym kryzysem żywieniowym. Przekazał, że niszczenie środowiska i kryzys klimatyczny powodują nadmierną suszę na Ukrainie i przyczyniają się do degradacji rolnictwa, a tym samym również spadku plonów. - W przyszłości jest to bezpośrednia droga do całkowitego zrujnowania rolnictwa w południowych regionach Ukrainy. W rezultacie zbliża się kryzys żywnościowy - ostrzegł.

Oleksiy Epik poinformował, że w zeszłym roku rolnicy stracili m.in. 300 tys. ha słonecznika i 200 tys. ha kukurydzy, a portal "AgroNews24" przypomniał, że "w sierpniu 2020 roku Ministerstwo Rozwoju obniżyło prognozę zbiorów zbóż z 73,1 do 70 mln ton".

Problem z wodą

Na początku marca o trudnej sytuacji środowiskowej pisali także specjaliści z ukraińskiego Instytutu Geografii Państwowej Akademii Nauk.

"Donieśli, że ​​ukraińskie gleby, które są uważane za główny skarb narodowy kraju, są zagrożone degradacją z powodu długotrwałego i nieodpowiedzialnego wykorzystywania przez producentów rolnych" - napisała rosyjski dziennik "Izwiestija".

Ukraińscy naukowcy przekazali, że nadmierna eksploatacja grozi nie tylko dewastacją gleby, ale również pogorszeniem jakości wód powierzchniowych i gruntowych, co w efekcie może doprowadzić do zalewania zbiorników oraz przyczyniać się do niszczenia flory i fauny wodnej.

