Marsz Żywych w nowej formie. Uczestnicy pojawią się w Oświęcimiu dzięki technologii 3D

Ubiegłoroczny Marsz Żywych w Oświęcimiu, podczas którego Żydzi z całego świata, a także polska młodzież, upamiętnią ofiary Holokaustu, miał się odbyć 21 kwietnia. Udział miało w nim wziąć ok. 10 tys. osób. Jednak z powodu pandemii stało się to niemożliwe. W tym roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić wydarzenie online.

Tematem przewodnim uroczystości będzie medycyna i moralność. W wirtualnym marszu weźmie udział wielu lekarzy, pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia, a także dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena.

- W minionym roku byliśmy świadkami niewyobrażalnego cierpienia spowodowanego straszliwą pandemią. Jednak widzieliśmy także tysiące mężczyzn i kobiet o wielkiej odwadze moralnej, którzy ze współczuciem i miłością opiekowali się chorymi i umierającymi, ryzykując własne zdrowie. Uznajemy ich za bohaterów i wszyscy pozostajemy wdzięczni za ich poświęcenie. W tym czasie pamięci o Holokauście pamiętamy również o milionach, które pochłonęło niewypowiedziane zło, którego głosy przemawiają do nas. Ważne jest, abyśmy nigdy nie zapominali, nie tylko dlatego, że zło nie zostało pokonane, ale dlatego, że cnota i dobro muszą zawsze pozostać w nas silne - skomentował dr Fauci.

"Uczucie, którego nie da się opisać słowami"

Jak przekonują organizatorzy, jednym z najbardziej poruszających aspektów Marszu Żywych jest okazja do umieszczenia tablic pamiątkowych z osobistymi wiadomościami na torach kolejowych w Birkenau. W tegorocznej edycji będzie to możliwe za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00. Rejestracja możliwa jest tutaj.

- Fakt, że to już drugi rok, w którym nie będziemy fizycznie uczestniczyć w Marszu Żywych na terenie obozów zagłady Auschwitz-Birkenau, jest trudny do zniesienia - powiedział dr Shmuel Rosenman, przewodniczący March of the Living Phyllis Greenberg Heideman. - Jednak nic nie zatrzyma dzieła pamięci. W tym roku znaleźliśmy wyjątkowy sposób na przeprowadzenie wirtualnego marszu w sposób, który jak najbardziej przybliża nas do uczucia, którego nie da się opisać słowami. Będziemy w Auschwitz-Birkenau duchem i duszą, a dołączą do nas miliony ludzi na całym świecie - dodał.

Marsz Żywych to projekt edukacyjny, pod auspicjami którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Poznają również historię polskich Żydów. Spotykają się m.in. z rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata.

300 tys. osób z ponad 50 krajów

Jego kulminacją jest przemarsz - w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Ha-Szoa) - z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau, gdzie przy pomniku ofiar obozu, odbywa się główna ceremonia.

Pierwszy Marsz odbył się w 1988 r. Kolejne odbywały się co dwa lata, a od 1996 r. rokrocznie. W najliczniejszym uczestniczyło 20 tys. osób, w tym delegacje z prawie 50 krajów. W Marszach szli m.in. prezydenci i premierzy Polski oraz Izraela, nobliści i duchowni różnych wyznań. Dotychczas uczestniczyło w nich ok. 300 tys. osób z ponad 50 krajów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

