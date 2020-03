Odwołany duży turniej tenisowy, hit Ligi Mistrzów bez publiczności. Epidemia koronawirusa

Zagrożenie i panika związana z koronawirusem paraliżuje sportowy kalendarz na całym świecie i stawia pod znakiem zapytania kolejne wielkie wydarzenia.

W poniedziałek rano organizatorzy turnieju tenisowego w Indian Wells w Kalifornii poinformowali o odwołaniu imprezy. W zawodach mieli wziąć udział Magda Linette, Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

"Zbyt duże ryzyko"

- Nie podjęliśmy żadnych konkretnych decyzji, ponieważ mamy zbyt mało konkretnych informacji. Wiemy jedynie, że nie odbędzie się turniej w Indian Wells. Jednak pod znakiem zapytania stanął turniej w Miami. Nie wiemy czy mamy wracać do Polski, czy pozostać w USA - przekazał trener Świątek, Piotr Sierzputowski, który wraz ze swoją podopieczną przebywa w Kalifornii od wtorku.



Organizatorzy powołując się na CNN podają, że w USA odnotowano już ponad 500 przypadków zarażonych koronawirusem.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020



- Obecnie jest zbyt duże ryzyko dla zdrowia publicznego, aby w Hrabstwie Riverside organizować tak duże imprezy masowe. To nie leży w interesie kibiców, zawodników czy organizatorów innych okolicznych turniejów. Wszyscy musimy połączyć siły, aby ochronić społeczność przed wybuchem koronawirusa - powiedział Dr David Agus, profesor medycyny i inżynierii biomedycznej na uniwersytecie kalifornijskim.



Organizatorzy poinformowali, że wszyscy kibice, którzy zakupili bilety otrzymają pełen zwrot pieniędzy lub zniżkę na przyszłoroczny turniej.

Hit Ligi Mistrzów bez kibiców



Z powodu epidemii koronawirusa, środowy (godz. 21) mecz 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint Germain - Borussia Dortmund na stadionie Parc des Princes odbędzie się przy pustych trybunach - poinformowała w poniedziałek paryska policji.

📍 #PSGBVB



Paris Saint-Germain notes the decision of the Paris Prefecture de Police to hold the Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund match on Wednesday 11 March behind closed doors.



👉 https://t.co/a4vhRa0c2V pic.twitter.com/GQljZMq9BJ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2020



Pierwsze spotkanie, rozegrane 18 lutego, zakończyło się zwycięstwem niemieckiej drużyny 2:1.



Już wcześniej podano, że bez udziału publiczności odbędzie się także rewanżowy, wtorkowy mecz 1/8 finału LM Valencia CF - Atalanta Bergamo. Włoski zespół u siebie wygrał aż 4:1.



Taką decyzję podjął hiszpański minister zdrowia Salvador Illa. Powodem jest obawa przed szerzącym się koronawirusem.

Puste trybuny w Rumunii i Bułgarii

Wszystkie mecze ligowe w Rumunii będą rozgrywane przy pustych trybunach aż do odwołania z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa - poinformowała tamtejsza federacja piłkarska.

W niedzielę na podobny krok zdecydowała się Bułgaria. W tym kraju kibice nie będą mogli wchodzić na stadiony w najbliższych dwóch kolejkach ligowych. W obu bałkańskich państwach wykryto w ostatnich dniach pierwsze przypadki koronawirusa.

Znicz zapłonie bez publiczności

Bez udziału publiczności odbędzie się również zaplanowana na czwartek ceremonia zapalenia ognia olimpijskiego w starożytnej Olimpii. Organizatorzy zaostrzyli środki bezpieczeństwa z obawy przed epidemią koronawirusa.

"Uroczystość odbędzie się w obecności tylko stu zaproszonych i akredytowanych gości. Próba generalna 11 marca będzie zamknięta dla widzów i mediów" - poinformował Grecki Komitet Olimpijski.

Widzów zabraknie na tradycyjnej ceremonii na starożytnym stadionie w Olimpii po raz pierwszy od 1984 roku. Poprzednio zamknięty charakter miała uroczystość zapalenia ognia przed igrzyskami w Los Angeles.

Do Grecji poleciała grupa ok. 150 przedstawicieli Tokio, z których tylko kilkudziesięciu weźmie udział w uroczystości. Wcześniej Japończycy zrezygnowali z przysłania do Olimpii grupy 340 dzieci.

Wszystko wskazuje na to, że ceremonia dojdzie do skutku, mimo że burmistrz Olimpii Giorgos Georgiopoulos poprosił w liście do przewodniczącego MKOl Thomasa Bachowi o jej przesunięcie na maj. Prefektura Elida, na której terenie znajduje się Olimpia, należy do najciężej dotkniętych przez koronawirusa w Grecji.

Zakaz organizowania imprez sportowych z udziałem widzów

W niedzielę Grecja ogłosiła dwutygodniowy zakaz organizowania imprez sportowych z udziałem widzów. Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła tego dnia do 73.

Po trwającej siedem dni sztafecie ogień ma być przekazany 19 marca w Atenach organizatorom igrzysk olimpijskich w Tokio.

Igrzyska w stolicy Japonii mają się odbyć 24 lipca do 9 sierpnia, a zmagania paraolimpijczyków - od 25 sierpnia do 6 września.

Odwołane mecze rugby

Mecz Pucharu Sześciu Narodów w rugby między reprezentacjami Francji i Irlandii, który miał się odbyć w najbliższą sobotę na Stade de France pod Paryżem, został przełożony na nieustalony jeszcze termin - potwierdziła francuska minister sportu Roxana Maracineanu.



Powodem są obawy przed epidemią koronawirusa.

Z tego samego względu nie odbył się w minioną sobotę mecz Irlandii z Włochami. Nie dojdzie do skutku również sobotnie spotkanie Włochy - Anglia. Nie podano nowych terminów tych potyczek.



W programie piątej kolejki pozostał tylko mecz Walii ze Szkocją w sobotę w Cardiff. Według mediów także on nie dojdzie do skutku.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 105 tys. przypadków zakażenia i ok. 3,6 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 16 przypadków zakażenia.

dk/ PAP, polsatnews.pl