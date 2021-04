Okno życia dla szczeniąt i kociąt. "To pierwsza tego typu akcja"

Każdy z niechcianych czworonogów pozostawionych w aleksandrowskim oknie życia otrzyma fachową weterynaryjną opiekę do czasu znalezienia im nowego domu. To - jak podkreślają inicjatorzy akcji - szansa na uratowanie wielu szczeniąt i kociąt.

- To projekt, który realizujemy wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Okno życia polega na tym, że bez żadnych konsekwencji w każdy pierwszy czwartek miesiąca można oddać małe psy i koty, do szóstego miesiąca życia. Warunkiem jest poddanie bezpłatnej sterylizacji ich matki. Nie ponosimy żadnych kosztów, ale ma to działać prewencyjnie, by suczka, czy kotka nie miała więcej niechcianych młodych - wyjaśniła pełnomocniczka burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego ds. zwierząt Katarzyna Rezler.

Akcja ma na celu zapobieganie cierpieniu zwierząt, znalezienie im nowych domów oraz przede wszystkim zapobieganiu niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt.

"Porzucanie zwierząt jest przestępstwem"

Urząd miasta ma także pomagać w przeprowadzeniu adopcji niechcianych zwierząt.

- To pierwsza tego typu akcja skierowana wyłącznie do szczeniąt i kociąt. To także pierwsza inicjatywa, która niesie też z sobą pewną odpowiedzialność. Wcześniej w różnych miastach powstawały okna życia, w których można było bez konsekwencji zostawić zwierzę. Nam chodzi o to, żeby ludzie stawali się coraz bardziej świadomi - tłumaczyła Amanda Chudek z Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami

- Musimy pamiętać, że w Polsce porzucanie zwierząt jest przestępstwem zagrożonym nawet karą pozbawienia wolności, ale nie zawsze odstrasza ona sprawców. Dlatego z naszej strony dajemy możliwość, by zwierzęta trafiły pod opiekę stowarzyszenia, które będzie poszukiwało im nowych domów - dodała.

Jak działa okno życia?

Okno życia w Aleksandrowie Łódzkim będzie działać w każdy pierwszy czwartek miesiąca w gabinecie weterynaryjnym Gabinet Wet. Artura Kotarby przy ul. Bratoszewskiego 21. Zwierzęta mogą zostawić w nim nie tylko mieszkańcy Aleksandrowa, ale całego województwa.

To jedna z wielu pro zwierzęcych akcji prowadzonych przez podłódzką gminę. M.in. przy drogach wjazdowych do Aleksandrowa pojawiły się bilbordy informujące o obowiązkowym czipowaniu psów, sterylizacji i kastracji na koszt gminy, zapobieganiu bezdomności i adoptowaniu psów i kotów ze schroniska.

