Właścicielka przejechała psa, nie udzieliła mu pomocy. "Zwierzę wyło z bólu"

"Niedzielne wczesne popołudnie kojarzy nam się z rodzinnym obiadem i odpoczynkiem. My dostajemy zgłoszenie dotyczące psa zamkniętego i wyjącego od paru godzin" - poinformowało Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami z oddziału w Środzie Wielkopolskiej. Jak się okazało, właścicielka przejechała czworonoga autem i zostawiła zwierzę bez pomocy. Sprawa ma trafić do prokuratury.

Sytuacja pod wskazanym adresem "kompletnie odbiera nam wiarę w ludzi" - podkreśliła organizacja. Właścicielka psa stwierdziła, że potrąciła zwierzę przez przypadek w sobotę wieczorem.

ZOBACZ: Pies cudem przeżył wypadek. Przejechał w zderzaku około 40 km

Kobieta nie udzieliła jednak czworonogowi pomocy. "Zostawiła go na zewnątrz w mrozie, po czym dopiero nad ranem wrzuciła do garażu" - przekazał TOZ. Zwierzę nie miało dostępu do jedzenia i wody, ranny pies wył z bólu.

Towarzystwo zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. zachowania właścicielki. Czworonóg trafił do schroniska, otrzymał leki.

ZOBACZ: Pijana matka zabiła psa na oczach dzieci

"Lekarz weterynarii wykonał zdjęcia rentgenowskie, wygląda na to, że nie ma poważniejszych złamań, choć pies nie ma powierzchownego czucia" - przekazała w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Paula Koczorowska z TOZ w Środzie Wielkopolskiej.

WIDEO - "Raport": koronawirus atakuje coraz młodszych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/zdr/ polsatnews.pl, gloswielkopolski.pl