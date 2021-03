Uderzył psa młotkiem i zakopał żywcem. "Tłumaczył, że się zdenerwował"

Do pięciu lat więzienia grozi 53-latkowi z pow. międzyrzeckiego (Lubuskie), któremu zarzucono, że uderzył psa młotkiem, a następnie zakopał go żywcem. Zwierzę przeżyło dzięki pomocy innego mężczyzny i dochodzi do siebie – poinformował w środę rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.