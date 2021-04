Kanada zbuduje fabrykę szczepionek za mld dolarów. "Nie możemy polegać na dostawach"

Zakład w Toronto ma być uruchomiony w 2027 r., będzie wytwarzać szczepionki na grypę opracowane przez Sanofi. W przypadku przyszłych pandemii torontońskie laboratoria będą w stanie wyprodukować wystarczającą liczbę dawek preparatu, by zaszczepić wszystkich mieszkańców Kanady w ciągu pół roku po zidentyfikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia konkretnego szczepu wirusa. Sanofi zobowiązało się też do zainwestowania co najmniej 79 mln CAD w badania naukowe i rozwój.

Kanada nie może polegać na sieciach dostaw

Minister innowacji Francois-Philippe Champagne i minister zdrowia Patty Hajdu zwracali uwagę, że pandemia Covid-19 pokazała, że niezbędny jest silny krajowy sektor biomedyczny. Champagne podkreślał, że w przypadku pandemii „musimy być samowystarczalni”. Jak podsumował członek kanadyjskiego sztabu zajmującego się szczepionkami Alan Bernstein, Kanada nie może polegać na międzynarodowych sieciach dostaw, „następnym razem musimy być gotowi, a tym razem, jak widać, nie byliśmy”.

W miniony wtorek minister zamówień publicznych Anita Anand poinformowała, że producenci, z którymi Kanada ma podpisane umowy, zapowiedzieli przyspieszenie dostaw szczepionek. Do końca czerwca Kanada ma otrzymać 44 mln dawek, zaś do końca lata każdy Kanadyjczyk, który chce się zaszczepić, będzie mógł to zrobić.

Kanada zamówiła ponad 400 mln dawek szczepionek u siedmiu producentów. W grudniu ub.r. do użytku w Kanadzie dopuszczono szczepionki firm Pfizer-BioNTech i Moderna, a w tym roku - koncernów AstraZeneca i Johnson & Johnson.

Rząd w Ottawie chce mieć wpływ

Brak możliwości produkcji szczepionek w Kanadzie jest od początku pandemii jednym z gorących politycznych tematów. W ostatnich miesiącach Kanada doświadczyła problemów z dostawami i choć rząd w Ottawie nie miał na to wpływu, sprawa stała się przyczyną kolejnej ostrej krytyki rządu Justina Trudeau.

W dodatku pierwsze próby wykorzystania istniejącej kanadyjskiej technologii do produkowania szczepionki w kraju zostały zablokowane przez Chiny. W maju ub.r. rząd informował o wydaniu zgody na pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciw Covid-19 prowadzone na Uniwersytecie Dalhousie. Wówczas zapowiadano, że bazująca na kanadyjskiej technologii, opracowana w Chinach przez koncern CanSino Biologics szczepionka na Covid-19 będzie produkowana w Kanadzie. Jednak jak ujawnił portal Ipolitics.ca, zaledwie kilka dni później chińskie władze wstrzymały transport partii próbnej do Kanady.

Obecnie w Vancouver powstaje budowany przez Precision NanoSystems zakład, który może w ciągu roku wyprodukować 240 mln dawek szczepionek. Rząd Kanady zainwestował też 125 mln CAD w modernizację zakładu w Montrealu należącego do Krajowej Rady Badań Naukowych, latem br. ma się rozpocząć produkcja szczepionki amerykańskiej firmy Novavax i będzie to produkcja wynosząca 2 mln dawek miesięcznie.

Odbudowa krajowego systemu biomedycznego

W Kanadzie są produkowane m.in. szczepionki przeciw grypie i chorobom zakaźnym, ale brak inwestycji w produkcję szczepionek obciąża, jak przypominały media, poprzedni konserwatywny rząd Stephena Harpera. W latach 2007–2011 firmy takie jak AstraZeneca, Bristol Myers, Johnson & Johnson, Merck’s, GSK i Sanofi zamykały swoje zakłady produkcyjne w Kanadzie lub redukowały w nich zatrudnienie.

W środę Champagne podkreślił, że inwestycja taka jak w Toronto zdarza się raz na kilkadziesiąt lat i jest wyrazem zobowiązania rządu do „odbudowy krajowego sektora biomedycznego”.

Obecny rząd liberałów odtwarza to, co już było. W 1972 r. rząd Pierre’a Trudeau, ojca obecnego premiera, zakupił od prywatnych właścicieli zakłady Connaught w Toronto właśnie po to, by zapewnić krajową produkcję szczepionek. W 1986 r. laboratoria Connaught należące do rządowej Canada Development Corporation zostały sprywatyzowane przez rząd konserwatywnego premiera Briana Mulroneya i, po zmianach właścicieli, weszły w skład Sanofi.

pdb/PAP