Szczepienia personelu i mieszkańców "Cottonwoods" rozpoczęły się w lutym. W ciągu miesiąca udało się zaszczepić 82 procent mieszkańców i 65 procent personelu - poinformowali miejscowi urzędnicy.

Mimo to w domu opieki długoterminowej pojawiło się ognisko koronawirusa wśród zaszczepionych osób. Zakażenie wykryto u dziesięciu mieszkańców i dwóch pracowników.

Do sytuacji odniosła się dr Bonnie Henry, naczelny lekarz Kolumbii Brytyjskiej, która przypomniała, że szczepienia nie zatrzymają całkowicie transmisji koronawirusa. - Można zakazić nawet wtedy, gdy ludzie są w pełni zaszczepieni - powiedziała podczas konferencji prasowej. Przekazała, że dzięki szczepionkom "choroba wydaje się być łagodniejsza i nie przenosi tak bardzo, a także ma mniej gwałtowny przebieg".

