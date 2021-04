Minister finansów o nowych progach podatkowych. "Cała paleta zaproponowana premierowi"

- Ważne, byśmy nie obcinali teraz pieniędzy, które trafiają do konsumentów, w tym nie podwyższali podatków, by pobudzić konsumpcję. Pozwoli nam to szybciej wyjść z recesji - mówił w "Debacie Dnia" minister finansów Tadeusz Kościński pytany, czy w pandemii Polskę stać na programy społeczne.