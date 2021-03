Rzecznik rządu pytany we wtorek, czy Nowy Ład przewiduje on m.in. podwyższenie składki zdrowotnej, odparł, że wszystkie szczegóły będą prezentowane w tym miesiącu podczas konwencji, na której przedstawione zostaną założenia programu. Jak dodał, nie chce jeszcze podawać dokładnego terminu konwencji.

Pytany, czy będą na niej obecni wszyscy koalicjanci Zjednoczonej Prawicy, odparł: "Czekamy na konwencję, wiem, że jest duże zainteresowanie, bardzo nas to cieszy".

Podczas briefingu w Sejmie Müller pytany był również o to, czy we wtorek odbędzie się spotkanie liderów partyjnych Zjednoczonej Prawicy. - Wiem, że dziś ma się odbyć spotkanie robocze w sprawie założeń Nowego Ładu, jakieś finalne, ale co do szczegółów, to szczerze mówiąc nie wiem". "Na pewno nie ma dziś Rady Koalicji - dodał.

"Na razie nie mówimy o żadnej podwyżce podatków"

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że jednym najważniejszych elementów rządowego Nowego Ładu ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. Chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, którą sfinansują lepiej zarabiający. "Można to zrobić, obniżając najniższą stawkę podatku lub podnosząc dla wybranych grup kwotę wolną (o tym drugim wariancie napisał OKO.press, wskazując wysokość kwoty wolnej jako 30 tys. zł)" - pisze gazeta.

Pytany o medialne doniesienia ws. Nowego Ładu rzecznik rządu powiedział, że nie chce się odnosić do spekulacji. Jak dodał, kwestie dotyczące programu "będą prezentowane kompleksowo". Odnosząc się do krytycznych głosów opozycji wobec Nowego Ładu, rzecznik rządu powiedział, że "opozycja zawsze będzie mówiła, że jest złe". - To jest taka zasada - Platforma Obywatelska zawsze będzie głosowała przeciwko PiS. Gdyby PiS dziś zaproponował, że PO jutro ma przejąć władzę, to też by zagłosowali przeciw, dlatego że to zaproponował PiS - stwierdził.

Obecny na briefingu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, pytany, czy szef Porozumienia Jarosław Gowin nie sprzeciwia się pomysłom podwyżki podatków, odparł: "My na razie nie mówimy o żadnej podwyżce podatków, więc ciężko mi się odnosić, czy nasz koalicjant jest przeciwko takiemu rozwiązaniu".

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

zdr/ PAP