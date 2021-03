- Zadaniem polityków jest taka organizacja życia publicznego, by ludzie czuli się bezpiecznie, by lekarze mogli ratować pacjentów, karetki dojeżdżały na czas, a szpitale miały miejsce nie tylko dla chorych na covid - powiedział były szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz.

- Zadaniem polityków jest taka organizacja życia publicznego, by ludzie czuli się bezpiecznie, by lekarze mogli ratować pacjentów, karetki dojeżdżały na czas, a szpitale miały miejsce nie tylko dla chorych na covid. Pandemia zaskoczyła cały świat. Jeśli tak się stało, to zadaniem polityków jest wprowadzanie w życie rozwiązań, które już dawno powinny być wprowadzone - powiedział Arłukowicz.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że rząd planuje zaszczepienie wszystkich chętnych do końca sierpnia. Rząd ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień, dzięki którym od 12 kwietnia możliwa będzie rejestracja kolejnych roczników, aż do 1973. Pozostali chętni będą mogli zarejestrować się w maju. Szczepienia mają być możliwe m.in w aptekach i miejscach pracy.

