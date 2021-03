Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ocenił działania prywatnej służby zdrowia podczas epidemii. Przypomniał również, że obecna opozycja (Platforma Obywatelska) proponowała - jego zdaniem - komercjalizację opieki medycznej.

- A czy służba prywatna dzisiaj, wobec której mam najwyższy szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów z Covid-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na takie dla pacjentów "covidowych"? Otóż nie. Tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby rzuciło wszystkie swoje siły i środki, rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków - stwierdził szef rządu.

Morawiecki: komercyjne szpitale inaczej patrzą na epidemię

Później, dopytany przez dziennikarzy o swoje słowa o prywatnej służbie zdrowia, zapewnił, iż nie jest to zapowiedź jej nacjonalizacji, ale "przypomnienie planu PO".

- Zakładał on daleko idącą komercjalizację i prywatyzację. A teraz wszystkich obywateli warto poprosić o zastanowienie się, jak wyglądałaby walka z Covid-19, gdyby znaczna część albo większość służby zdrowia właśnie znajdowała się poza domeną państwową? - pytał Morawiecki.

Według niego, "nawet w niektórych przypadkach, kiedy mogła pomoc być udzielana, tej pomocy nie udzielano m.in. dlatego, że inne są priorytety". Uściślił, że komercyjne placówki medyczne "w inny sposób patrzą na powszechny problem, jakim jest epidemia, a w inny sposób patrzą na to jednostki państwowe, publiczne i oczywiście również samorządowe".

Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że "fundamentalny ciężar spełniają te jednostki, które nie tylko są publiczne, ale które mają dobrą linię współpracy przede wszystkim z wojewodami".

Prezes Luxmedu: jakie to przykre, co ja mam powiedzieć lekarzom?

Słowa premiera Morawieckiego skomentowała Anna Rulkiewicz, szefowa Luxmedu, prywatnej sieci medycznej. Oceniła, że "pracodawcy medycyny prywatnej od początku pandemii wspierają system ochrony zdrowia".

"Zarówno w drugiej fali, jak i obecnie aktywnie walczymy o życie i zdrowie pacjentów" - napisała na Twittterze.

W kolejnym wpisie Rulkiewicz bezpośrednio odniosła się do wypowiedzi premiera i ministra zdrowia. "Jakie to przykre. Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom, pielęgniarkom, którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych?" - stwierdziła.

Resort zdrowia zawierał "covidowe" porozumienie z Luxmedem

W październiku zeszłego roku, na wspólnej konferencji prasowej, minister Niedzielski oraz prezes Luxmedu porozumieli się ws. tysiąca łóżek, które prywatna opieka zdrowotna przeznaczy dla chorych na Covid-19.

– Dzisiejsza liczba nowych zachorowań, wynosząca 12,1 tys., to kolejny rekord. To też pokazuje, że mamy cały czas realizowany scenariusz wykładniczego wzrostu zachorowań, co wzmaga presję na system opieki zdrowotnej - mówił szef MZ 22 października 2020 r. ZOBACZ: Koronawirus "nie lubi" wirusów przeziębienia Jak wówczas dodał Niedzielski, dodatkowe łóżka od prywatnych szpitali będą "bardzo realnym wsparciem, bo są one zlokalizowane w dużych miastach". - Bycie dziś wspólnie, razem i tworzenie wspólnoty w walce o zdrowie polskich pacjentów jest dla nas zaszczytem i ogromnym przywilejem. Pana otwartość, koncyliacyjny sposób w jaki pan z nami rozmawia, zasługuje na wielkie podziękowanie. To dla nas bardzo silna mobilizacja, abyśmy stanęli do tej walki - mówiła wtedy Anna Rulkiewicz.

