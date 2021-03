Resort zdrowia poinformował we wtorek o 20 870 nowych przypadkach zakażenia. Ostatniej doby zmarło 461 osób.

- Ta druga liczba, o której na co dzień mniej myślimy - 461 osób, które zmarły z powodu koronawirusa - to jest liczba ogromna. To niestety sytuuje nas bardzo wysoko, jeśli chodzi o wskaźnik zgonów na całym świecie. Jest to wynik przeciążonej służby zdrowia, ale również naszej nonszalancji. Nic się nie zmienia, obostrzenia jakoby działają, ale nic się nie zmienia. Jesteśmy mówiąc delikatnie "lekkomyślni" - tłumaczył dr Sutkowski.

W szpitalach wciąż przybywa chorych. Według informacji Ministerstwa Zdrowia zajęta jest rekordowa liczba łóżek - ponad 31 tys., a 3054 chorych zostało podłączonych do respiratorów.

- To bardzo duża, dramatycznie duża liczba. System jest przeciążony. W tych złych scenariuszach było przecież niebezpieczeństwo hospitalizacji na poziomie 40 tys. zapełnionych łóżek szpitalnych. To niestety jeszcze możliwe. Strasznie trudno wróżyć, bo liczba zmiennych jest duża - powiedział w rozmowie z Małgorzatą Świtałą.

"Połowy zgonów mogliśmy uniknąć"

Dr Sutkowski kilka tygodni temu mówił, że rząd powinien rozważyć twardy lockdown, a nawet wysłać wojsko na ulice. Jak przyznał nadal jest zwolennikiem całkowitego zamknięcia Polski.

- Ostry, krótki lockdown jest rzeczą bardzo ważną i być może jeszcze tak będzie, jeżeli liczby będą wynosiły nie 20, a 30 tys. Mam nadzieję, że nie. W moim głosie nie ma zrezygnowania, a smutek, że przez rok nie nauczyliśmy się pewnych rzeczy i nie zdajemy egzaminu. Mogliśmy zgonów covidowych i niecovidowych pewnie w połowie przypadków uniknąć, na skutek tego, że mielibyśmy wszystko lepiej zorganizowane, przekonali pacjentów, żeby zgłaszać się wcześniej, podejmowali mocne i krótkotrwałe decyzje. Nie możemy się po roku pouczać, że trzeba chodzić w masce i tak dalej - podsumował.

