Zmiany w harmonogramie szczepień. Konferencja premiera [OGLĄDAJ] od godz. 15

- Dzisiaj w okolicach godz. 15 odbędzie się konferencja z udziałem pana premiera i wówczas zostanie przedstawiony nie tylko nowy harmonogram szczepień, ale również zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień - oświadczył w Radiu Zet Dworczyk, który pełni też funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień.

ZOBACZ: Szczepionka Johnson & Johnson ma wkrótce trafić do UE

- Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny, a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. To wszystko jest konsekwencją tego, że od II kwartału do Polski będzie przyjeżdżało - przynajmniej zgodnie z deklaracjami producentów - o wiele więcej szczepionek - dodał.

Jak wskazał, jeśli w I kwartale do Polski dotarło nieco ponad 6 mln szczepionek, to - jak mówił - tylko w kwietniu trafi do nas blisko 7 mln. - To kilkakrotne przyspieszenie i również do tego przyspieszenia musimy dostosować nasz system logistyki i organizacji szczepień - zaznaczył.

Dwa miliony zaszczepionych Polaków

W poniedziałek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk poinformował za pośrednictwem Twittera, że przekroczone zostały 2 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki. "Zachęcamy do zapisów na konkretne terminy poprzez dostępne kanały te osoby, dla których prowadzona jest obecnie rejestracja" - napisał.

Przekroczyliśmy właśnie 2 miliony zaszczepionych obiema dawkami. Zachęcamy do zapisów na konkretne terminy poprzez dostępne kanały te osoby, dla których prowadzona jest obecnie rejestracja.



Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w #NPS za ich trud! #SzczepimySię pic.twitter.com/5kifBEASB0 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 29, 2021

Do poniedziałkowego poranka w Polsce wykonano łącznie 5 882 581 szczepień, w tym pierwszą dawką - 3 889 970, a drugą - 1 992 611, jednak do wieczora liczby te wzrosły, a ilość podanych obydwu dawek przekroczyła 2 mln. Pełny raport dotyczący szczepień w poniedziałek pojawi się we wtorek rano.

Do poniedziałkowego poranka zutylizowano 6 561 dawek. Do naszego kraju trafiło łącznie 6 585 080 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 387 340.

Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 31,7 tys. Po szczepieniach zgłoszono 5 362 niepożądanych odczynów.